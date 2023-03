Projektentwicklung des Holiday Inn Hotels übernommen!

Hamburg (em) Union Investment hat sich die Projektentwicklung des Holiday Inn Hotels in der Hamburger HafenCity für ihren institutionellen Immobilienfonds UniInstitutional German Real Estate gesichert. Verkäufer und Entwickler des Hotels direkt gegenüber der Universität ist die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG. Der schlüsselfertige Kauf steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der für derartige Immobilientransaktionen üblichen Closing-Voraussetzungen und wird mit der Fertigstellung des Hotels 2018 wirksam.



Betreiben wird das 4-Sterne-Haus die Pächterin und Franchisenehmerin tristar GmbH, die heute bereits ein Holiday Inn und zwei Holiday Inn Express Hotels in Deutschland führt. Beide Marken gehören zur InterContinental Hotels Group (IHG), einer der weltweit führenden Hotelgesellschaften mit einem der stärksten Reservierungssysteme. Holiday Inn ist die zweitgrößte Marke der Hotelkette.



„Unsere Strategie für den Fonds ist es, bezogen auf die Produktpalette und die Standorte, breit zu diversifizieren. Mit dem Ankauf der zweiten Hotelimmobilie für das Portfolio verfolgen wir dieses Ziel konsequent weiter“, erklärt Dr. Christoph Schumacher, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional Property GmbH. „Hamburg ist und bleibt eine attraktive Destination von Geschäfts- und Freizeitreisenden, wovon auch das Holiday Inn in der HafenCity nachhaltig profitieren wird“, so Schumacher weiter.



Die Bauarbeiten sollen Mitte 2016 beginnen, die Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant. Das Gebäude wird nach den Nachhaltigkeitsstandards zum Erhalt der Zertifizierung „Umweltzeichen HafenCity Gold“ errichtet. Das geplante Holiday Inn wird 268 Zimmer und 29 Stellplätze umfassen und befindet sich nur 100 Meter entfernt von der nächsten U-Bahn Station. Von hier erreicht man binnen drei Stationen den Hauptbahnhof.

Veröffentlicht am: 08.06.2016