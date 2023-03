„Projektgruppe Go“ mit vorbildlicher Netzwerkarbeit

Norderstedt (kv) Ein gutes Beispiel, wie sich Unternehmen für ihr direktes Unternehmensumfeld einsetzen und damit eine große Identifikation der ansässigen Unternehmen mit dem Standort schaffen, ist die Projektgruppe Gewerbegebiet Oststrasse als Teil des Arbeitskreises Wirtschaft von Norderstedt Marketing.



Das Gewerbegebiet ist offiziell unter Gewerbegebiet Harkshörn bekannt und mit 142 Hektar das größte städtische Gewerbegebiet Norderstedts. Überwiegend dominieren hier Handels-, Großhandels sowie Dienstleistungsbetriebe, aber auch eine Vielzahl von Unternehmen aus dem verarbeitenden Sektor sind hier ansässig.

Namhafte Firmen wie Johnson & Johnson, Miles Handelsgesellschaft, V.A.G, REWE, OTTO oder BRAN+LÜBBE haben hier eine Heimat gefunden. Anfang 2006 hatte sich Norderstedt Marketing in der Pflicht gesehen, für die durch einige Anlieger an sie herangetragenen Probleme Lösungen zu suchen. So wurden Themen wie Parkraumsituation, Sicherheit, ÖPNV oder auch die Müllsituation in vielen Projektgruppensitzungen ausführlich diskutiert.

Einige Probleme sind sicherlich standortbedingt und werden auch in naher Zukunft noch bestehen bleiben, jedoch hat die starke Zusammenarbeit der Unternehmer untereinander eine Identifikation der Anlieger mit dem Gewerbegebiet zur Folge.

Mit regelmäßig erscheinenden Newslettern und einer eigenen Homepage, wurden Möglichkeiten der dauerhaften Information und des Austausches geschaffen. Unter www.gewerbegebiet-oststrasse.de können alle ansässigen Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen sowie Terminen für aktuelle Veranstaltungen gefunden werden. Eine komplette Unternehmensdatenbank ist im Aufbau und komplettiert mit Berichten über die Arbeit der Projektgruppe das Angebot.



Veröffentlicht am: 21.04.2011