Das praxisorientierte Seminar “Projektmanagement“ stellt konkrete Instrumente und Faktoren erfolgreicher Projektführung vor und zeigt den Teilnehmern, wie sie Kollegen und Mitarbeiter motivieren. Es findet am 15. und 16. September 2016 in Hamburg statt.



“Eine klare Zieldefinierung, differenzierte Projektplanung und effiziente Kontrolle sind die Grundsteine für ein erfolgreiches Projektmanagement”, sagt Hedwig Kellner, Managementcoach und Referentin des Media Workshops. “Als Projektleiter müssen die Teilnehmer aber auch lernen, wie sie ihre Teammitglieder führen und sich bei Blockaden und Widerständen durchsetzen”, so Kellner weiter.



Die Teilnehmer erfahren in dem zweitägigen Seminar, wie sie Projekte akquirieren und diese auf Zielkurs bringen, halten und erfolgreich abschließen. Sie lernen Methoden der Zielvereinbarung und der Kosten-Nutzen-Analyse von Planung, Review und Monitoring kennen. Die Referentin vermittelt ihnen, wie sie Entscheidungskompetenzen souverän klären, Aufgaben delegieren und mit Widerständen und Konflikten konstruktiv umzugehen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, der Referentin, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2403



15.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg

Hermannstraße 16, 20095 Hamburg







Veröffentlicht am: 14.06.2016