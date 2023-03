World Conference Center Bonn (em) Zur Teilnahme am internationalen Promotional Gift Award 2016 sind Hersteller, Importeure, Händler, Designer, Agenturen und werbende Unternehmen aus Deutschland, Europa und aller Welt aufgerufen. Einsendeschluss ist der 11 November 2015.



Was ist der Promotional Gift Award?

"Mit dem Promotional Gift Award werden Produkte ausgezeichnet, die in hervorragender Weise das Anforderungsprofil eines modernen, kommunikationsstarken Werbeartikels erfüllen." (Text WA-Media)

Der Ausrichter des Promotional Gift Award, das Kölner Verlagshaus WA Media und wird seit 2003 für Produkte und Kampagnen vergeben. Die Gewinner erhalten kostenlose PR im Mediawert von 2.500 Euro in den Fachmagazinen HAPTICA®, Promotion Products, Werbeartikel Nachrichten und eppi magazine.

Alle Produkte, die als Serienprodukte gefertigt werden, sowie Sonderanfertigungen, die im Auftrag eines Kunden hergestellt werden bzw. wurden können eingereicht werden.

Voraussetzung ist, dass es sich bei den eingereichten Produkten um Eigenentwicklungen handelt.

Alle eingereichten Produkte werden von 4 Juroren, in einem nicht öffentlichen Auswahlverfahren, nach folgenden Kriterien bewertet:



1. die Produktidee, den Neuheitswert eines Werbeartikels

2. die Designqualität, Stimmigkeit der Form, den

Innovationsgrad des Designs.

3. die Fertigungsqualität, die verwendeten Materialien,

Möglichkeiten der Werbeanbringung.

4. die Nachhaltigkeit der Produkte, ihre Langlebigkeit,

Einsatz von umweltfreundlichen

Materialien und die Transparenz durch Zertifizierungen

oder Siegel.

5. das kommunikative Potenzial, die Evidenz der Botschaft,

den Werbeeffekt und das Potenzial

zur Kunden-/Markenbindung.



Unter anderen hat sich die Firma KosCupios mit Sitz in Hetlingen beworben.

KosCupios ist ein neues von Monika Jahn-Möller entwickeltes, trendiges und kommunikatives Premienprodukt.



Eine Kombination einer Geschenkpackung mit integrierter Tischfontäne (ganzjährig für Innenräume geeignet) und personalisiertem Inhalt.

Bestehend aus hochwertig veredelten Karton ist der mittlere und untere Karton für jeden Anlass, jede Feier oder jede Person individuell befüllbar.



Konstruktion:

Die Außenform des KosCupios entspricht einem Oktagon. Diese achteckige Verpackung setzt sich zusammen aus drei ineinander gesteckten Elementen. Diese durchdachte statische Konstruktion hält ohne Verklebung. Im KosCupios ist im Innenteil des oberen und mittleren Segments eine Zimmerfontäne mit Streichholz versteckt. Das obere Element verbirgt die Tischfontäne.



Was ist das kreativ Neue?

Vor dem Öffnen des Geschenkes wird mit dem Entzünden des Tischfeuerwerks ein besonders erwartungsvoller Moment geschaffen. Das Feuerwerk als verbindendes Element (dauert fast eine Minute) zieht Aufmerksamkeit auf sich und besinnt den Beschenkten auf den Grund oder den Anlass. Mit KosCupios wird immer gleichzeitig ein kleines Event oder ein besonderer Moment übergeben.



Das äußere Design des KosCupios, abgestimmt auf das Unternehmen, ist persönlich, individuell und äußerst vielseitig veränderbar. Mit Firmenlogo, Unternehmensfarben, Prägungen, Bändern.. ,



Der Inhalt, individuell, immer neu und passend ausgesucht, erfreut und zeigt die besondere Wertschätzung des Unternehmens.





KosCupios ist für folgende Anlässe/ Zielgruppen hervorragend geeignet



Für Kunden

• ein außergewöhnliches Geschenk zur Kundenbindung,

• ein Dankeschön für einen herausragenden

Geschäftsabschluss,

• eine besondere Einladung zu einer Veranstaltung,

• als Erinnerung an ein erfolgreiches, gemeinsames

Geschäftsjahr,

• als wertschätzende Werbebotschaft



Für Mitarbeiter:

• als persönliches Geschenk zum Jubiläum, Geburtstag,

Taufe, Einstand, Meisterprüfung...

• als Dankeschön für außergewöhnliche Leistungen

• als Einladung zu einer Mitarbeiterveranstaltung

• zur Einstimmung auf Unternehmensziele bei

Mitarbeiterversammlungen

• als Belohnung

• zu Feiertagen wie, z.B. Nikolaus, Weihnachten





Die USPs des KosCupios sind:



• trendiges, geschützte Produkt

• neuartiges Design- Made in Germany

• Individuelles Design abgestimmt nach Kundenwunsch

• individuelle Befüllung je nach Anlass

• Konstruktionsgrößen sind flexibel

• Faire Produktion- Made in Germany mit hoher

Verarbeitungsqualität

• Material Karton wird biologisch produziert und ist

recyclebar

• Herstellung in einem Co2 zertifizierten Unternehmen

und daher klimaneutral

• Upcycling- Gedanke nach Gebrauch

• nur gesteckt, keine Verklebung





Mitte Dezember 2015 entscheidet die Jury

Die Gewinnerprodukte werden auf der HAPTICA® live ‘16 am 16. März 2016 im World Conference Center Bonn in einer eigenen Ausstellung gezeigt. Auf der HAPTICA® live findet dann auch die offizielle Preisverleihung statt.



16.03.2016 | 18:00 Uhr | World Conference Center Bonn



Veröffentlicht am: 06.10.2015