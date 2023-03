Bad Segeberg/Hamburg (sh/kv) MEBO Sicherheit bietet die Lösung für alle Immobilienbesitzer und Verwalter. Der Dienstleister vereint alle relevanten Produkte und Dienstleistungen zur Erfüllung der stetig wachsenden Anforderungen an eine qualifizierte Immobilien- Sicherheit.



„Mit unserem leistungsstarken Kundenportal, bleiben Sie in Verbindung, ob mit Ihren Kunden oder uns, selbst wenn Sie gar nicht arbeiten“, erklärt Ralf Menck, Prokurist und Technischer Leiter bei MEBO.



Neu- oder Umbauarbeiten technischer Sicherheitslösungen sind das Geschäft von MEBO. Hier profitiert der Kunde von der Erfahrung im Projektgeschäft des Dienstleisters und der dadurch reibungslosen Abwicklung seiner Projekte. Aufgaben wie die kurzfristige Immobilienbewachung oder das Steuern von Fremdgewerken sind bei MEBO bestens aufgehoben.



„In Echtzeit zu wissen, in welcher Immobilie sich der Dienstleister oder Mitarbeiter befindet oder welches technische Produkt gerade ausgefallen ist, sollte kein Zufall sein. Regelmäßige und übersichtliche Reports von uns reduzieren den Arbeitsaufwand des Kunden auf ein Minimum“, so Ralf Menck weiter.



Seit fast 27 Jahren ist der Sicherheitsexperte im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik zu Hause. Sein Spektrum umfasst unter anderem Zeiterfassungssysteme, Zutrittskontrollen, Videoüberwachungssysteme sowie Einbruchund Brandmeldeanlagen. Bei der Auswahl der Produkte stehen immer die Kosten des Kunden im Fokus. Daher setzt MEBO ausschließlich langlebige und technisch ausgereifte Sicherheitssysteme ein. Alle Produkte können gekauft, geleast oder gemietet werden.



„Mit unseren Produkten und Dienstleistungen sind wir für unsere Kunden 365 Tage und 24 Stunden am Tag erreichbar und bundesweit im Einsatz. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Immobilen-Sicherheit zur Verfügung, vereinbaren Sie ein Termin mit uns vor Ort“, so Ralf Menck abschließend.



www.mebo.de

Tel.: 04551 9594-96230

Veröffentlicht am: 09.02.2018