Qualifizierte Mitarbeiter einsetzen

Norderstedt (em) Aufgrund des Fachkräftemangels suchen viele Betriebe vergeblich nach qualifiziertem Personal. Mit dem hauseigenen Personalentwicklungsmodell „Adecco Career Up“ der Adecco Personaldienstleistungen GmbH können Mitarbeiter im Kundeneinsatz gezielt nach den Marktanforderungen weitergebildet werden.



Unternehmen ermöglicht Adecco damit die nötige personelle Flexibilität. Ausgehend von den individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter wird mit „Adecco Career Up“ zusätzliches Fachwissen anhand von E-Learnings, Sprachkursen und Workshops u.a. in den Bereichen IT, Sprachen, Business und Industrial Skills vermittelt. Darüber hinaus ist es möglich, berufsbegleitend zum Beispiel einen IHK-Abschluss zum „Office Manager“ zu erwerben und somit die Kenntnisse weiter zu vertiefen. So bleiben die Arbeitnehmer fachlich auf dem neuesten Stand, während die Kunden bei der Einarbeitung und Weiterentwicklung der bei ihnen eingesetzten Mitarbeiter deutlich entlastet werden.



„Mit „Adecco Career Up“ unterstreichen wir unsere Qualifizierungsexpertise und beweisen, dass wir den Unternehmen aus der Region auch bei Engpässen auf dem Arbeitsmarkt die Flexibilität bieten können, die sie benötigen“, so Tanja Gerken, Leiterin der Norderstedter Adecco Niederlassung.

Veröffentlicht am: 31.08.2011