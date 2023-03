Qualifizierte Mitarbeiter sind immer ein Mehrwert!

Hamburg/Norderstedt (jj/em) Eine gute Entscheidung! Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Eine fundierte Fort- oder Weiterbildung beim TÜV NORD ist immer eine Investition wert. In insgesamt 150 verschiedenen Kursen lernen Teilnehmer alles, was sie für einen erfolgreiches Berufsleben brauchen.



„Wir bieten mehr“, verspricht Claus Frankenstein, Geschäftsführer des Schulungszentrums. „Seit mehr als 20 Jahren zählt das TÜV NORD Schulungszentrum bundesweit zu den führenden Bildungsträgern für die berufliche Weiterbildung. Unsere Erfahrung, unsere Bildungskonzepte und vor allem unsere umfangreiche Ausstattung in allen Standorten machen das Aus- und Weiterbildungsangebot so erfolgreich.“ ´ Eine fundierte, nachhaltige Ausbildung im Leben ist unerlässlich. Nur wer auch etwas lernt, kann auch etwas. Eine garantiert erfolgreiche Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu absolvieren, sind die Kurse im TÜV NORD Schulungszentrum. Inhaltliche Schwerpunkte bilden dabei die Bereiche Lager/Logistik, Security, Kfz-Technik, EDV/IT, Bautechnik, Transport und Verkehr, Medizin, Metallbearbeitung und -verarbeitung sowie kaufmännische Berufe. „In allen Bildungsbereichen legen wir großen Wert auf Aktualität. Das bedeutet zum Beispiel in dem Bereich Transport Verkehrsgesetze und Beladungsvorschriften nach aktuellem Stand zu vermitteln“, erklärt Claus Frankenstein.



Für Wiedereinsteiger und die, die mehr wollen

Wer aus beruflichen oder persönlichen Gründen für eine gewisse Zeit aussetzen musste oder sich auf seinem Fachgebiet weiter spezialisieren möchte, kann über eine Umschulung oder Fortbildung, in der neue, aber auch bestehende Kenntnisse vermittelt bzw. aufgefrischt werden, einfach und sicher etwas dazu lernen. So freute sich unter anderem Isabella Bastian als eine der ersten Teilnehmerinnen der Busfahrerinnen-Ausbildung im letzten Jahr: „Das ist für mich wie ein Lottogewinn.“ Die 37-Jährige besaß früher ein Café, musste dieses aber schließen und war danach ein halbes Jahr arbeitslos. In der neuen Rolle als Busfahrerin fühlt sie sich wohl: „Zum einen fahre ich gerne Auto und zum anderen ist mir der Umgang mit den Menschen wichtig.“



Keine halben Sachen

Das Erkennen von Trends und die zeitnahe Reaktion auf Bedarf macht das Schulungszentrum zu einem verlässlichen Partner für die Wirtschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob vorhandene Kenntnisse vertieft, eine längerfristige berufliche Qualifizierung angestrebt oder ein qualifizierter Mitarbeiter gesucht wird. Das Unternehmen ist für alle Standorte als Träger der beruflichen Weiterbildung nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit zertifiziert. Im Fokus aller Maßnahmen steht für das TÜV NORD Schulungszentrum stets die erfolgreiche Vermittlung der jährlich über 4.500 Kursteilnehmer in feste Arbeitsverträge. „Ein wesentlicher Bestandteil unserer Bildungsarbeit ist die erfolgreiche Vermittlung unserer Absolventen in den ersten Arbeitsmarkt. Dafür arbeiten wir mit zahlreichen Partnern zusammen. Diese sind nicht nur unsere Partner aus der Wirtschaft, wenn es um die Vermittlung von Praktikumsplätzen geht, sondern auch zufriedene Arbeitgeber von Teilnehmern unserer Qualifizierungen“, so Claus Frankenstein. Informationen zu allen aktuellen Kursen erhalten Interessierte online auf www.tuevnordschulungszentrum. de und telefonisch unter 040 - 78 08 14-0.



Foto: Mit den Lkw des TÜV NORD Schulungszentrums werden täglich zahlreiche Fahrübungen auf dem Gelände gemacht.

