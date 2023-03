Qualität auf hoher See

Tornesch (ab/sw) Schalt- und Regeltechnik mit höchstem qualitativem Anspruch und Zuverlässigkeit – dies zeichnet die Produkte der IEN Industrie-Elektronik Nord GmbH aus.



Das vielseitige Leistungssprektrum umfasst unter anderem hochwertige Schiffstechnik. Von der technischen Anlage bis hin zu speziellen, elektronischen Systemen erhalten die Kunden alles, was in Sachen Elektronik und Sicherheit auf hoher See erforderlich ist. „Wir bieten beispielsweise Elektronik für Querstrahlsteueranlagen zur optimalen Manövrierfähigkeit des Schiffes“, erklärt Inhaber Björn Arlt. Auch Elektronik für Kransteueranlagen und Windeinsteuerungen gehören ebenfalls zum Angebot. „Sie brauchen etwas ganz Spezielles? Kein Problem. Wir entwickel und bauen Ihre individuelle Schalt- oder Regeltechnik. Natürlich immer unter Sicherstellung der Produktqualität und späteren Sicherheit“, so der Inhaber weiter. Das Unternehmen kümmert sich außerdem auch um um die fachgerechte Wartung jeglicher Anlagen.

Veröffentlicht am: 02.10.2013