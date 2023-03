„Qualität in allen Leistungen“

Neumünster (ml) Seit vielen Jahren ist das Unternehmen AMG Personal Management in Neumünster und seit Anfang diesen Jahres auch in Kiel ansässig. Für Niederlassungsleiterin Diana Heidenreich ist die oben erwähnte Firmenphilosophie die Basis ihrer täglichen Arbeit.



„Wir verstehen uns als innovativen Dienstleister, der für alle Anforderungen hervorragende Personallösungen findet“, so Diana Heidenreich weiter. Und das fängt für sie neben der klaren Bedarfsanalyse mit dem Kunden bei einem äußerst intensiv geführten Bewerbergespräch an, da sich nur so die seit vielen Jahren erzielte verlässliche Mitarbeiterqualität garantieren lässt. „Da ich im Schiffsbau groß geworden bin, kenne ich mich auch in fast allen Berufen gut aus und kann einen Kunden auch schon mal damit beeindrucken, dass ich persönlich eine saubere Schweißnaht ziehen kann“, so die sympatische Niederlassungsleiterin weiter. Kompetenz, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Seriosität, Qualität und Schnelligkeit sind die weiteren AMGBausteine, die für den Erfolg dieses Personaldienstleisters verantwortlich sind. „All dies wird aber auch dadurch erreicht, dass für uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter von ganz besonderer Bedeutung ist, für die wir jeden Tag kämpfen“, erklärt Heidenreich. „Denn unser wertvollstes Gut sind unsere Mitarbeiter!“

Veröffentlicht am: 04.05.2012