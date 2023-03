Elmshorn (em/ab) „Bunt ist meine Lieblingsfarbe.“ (Walter Gropius) Bunt gemischt sind auch die Mitglieder des BCE, des Business Club Elmshorn. Leichtigkeit und Humor stehen ganz oben, wenn sich die Unternehmer zum Frühstück treffen.



14-tägig in aller Herrgottsfrühe um 7 Uhr im Sportlife Hotel an der Hamburger Straße 205 in Elmshorn. Verschiedene Handwerksbetriebe aus der Stadt und Umgebung, jeder mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal, stehen für beste Qualität und Zuverlässigkeit. Das wissen die Mitglieder untereinander. Ein guter Grund, sie weiterzuempfehlen.



Die „bunte Mischung“

Finanzdienstleister aus Elmshorn und Halstenbek gehören dem Club an, wie auch eine langjährig erfahrene Firma für Werbetechnik aus Uetersen. Eine alteingesessene Steuerberatungssozietät, ein kreativer Web-Designer und kundiger ITSpezialist stehen ein für ihre Beratung und deren zuverlässige Ausführung. „Wir wünschen uns neue Mitglieder. Da gilt es in eigener Sache aktiv zu werden, und Gäste einzuladen“, versichert die Autorin aus Hamburg, „Gäste beleben das morgendliche Frühstück. Eine sehr agile Jungunternehmerin war als Gast gekommen und entschloss sich spontan, Mitglied im BCE zu werden. Toll!“ Nun werden die Mitglieder im Laufe der Zeit auch mehr über dieses neue Mitglied erfahren, damit es auch außerhalb des Kreises heißt: „Was, du willst dein Englisch verbessern? Da kenne ich jemanden “ Gäste sind herzlich willkommen. Wer an dem Frühstück zu früher Stunde im SportLife Hotel Elmshorn ausgeschlafen teilnehmen und gemeinsam mit den Mitgliedern netzwerken und Neugeschäfte generieren möchte, der kann gerne Kontakt zu Sönke Jensen vom PC-Expert-Team unter Tel.: 0 41 21 / 470 586 aufnehmen oder sich unter info@pc-expertteam.de melden.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 30.05.2013