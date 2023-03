Qualitätssicherung

Neumünster (lm/ls) Das Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz ist unverzichtbar! Die Fachkräfte der SAFE Sicherheit & Service GmbH sind kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Arbeitssicherheit.



Häufig stehen Mängel bei der Arbeitssicherheit und beim Gesundheitsschutz der Beschäftigten in engem Zusammenhang mit Mängeln in der Produkt- oder Dienstleistungsqualität. Das resultiert meist aus Problemen bei der betrieblichen Organisation und Führung. Ob als Unternehmer oder als vom Unternehmer Beauftragter wie betriebliche Vorgesetzte bis herauf zur Geschäftsführung und zum Aufsichtsrat: Derjenige, der Arbeit beauftragt oder zulässt, die nicht den Normen der jeweiligen Branche entspricht, kann persönlich straf- und zivilrechtlich belangt werden. „Lassen Sie es erst gar nicht soweit kommen. Sichern Sie Ihre Produkt- oder Dienstleistungsqualität durch entsprechende Standards in der Arbeitssicherheit“, so Lutz Holland (Foto), Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH.



Foto: Die SAFE Sicherheit & Service GmbH ist Fachanbieter in den Bereichen Wach- und Sicherheitsdienstleistungen sowie Zeitarbeit.

Veröffentlicht am: 21.08.2014