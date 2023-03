Rainer Biesinger 3x auf dem Wacken Open Air

30.07.2015 | 00:00 Uhr | Wacken Open Air Festival, Metal Markt | Norderstraße, 25596 Wacken



Wacken Open Air Festival, Metal Markt (em) Rainer Biesinger ("The Fire of Change" - GABAL Verlag, 2015) auf dem Wacken Open Air

"The Fire of Change" – Für ein besseres Leben ist es nie zu spät.



Drogen, Alkohol und Selbstzerstörung. Rainer Biesinger war am Boden, bevor er konsequent damit begonnen hat, mutig und bedingungslos die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Er hat sich selber erzogen, seine Wurzeln aus dem Dreck gerissen und seinem alten Leben endlich den Stinkefinger gezeigt! Raus aus Lethargie und Abhängigkeit. Rainer Biesinger zeigt, wie es jeder schaffen kann, sich aus dem Sumpf der Fremdbestimmung zu befreien!



Auf provokante, humorvolle, bewusstmachende, teils schockierende Weise erfahren Sie, wie Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Leben zurückgewinnen, sich Ihren Dämonen stellen, mit Rückschlägen und Herausforderungen umgehen und wirkliche persönliche Veränderung herbeiführen können. Rainer Biesinger weiß worüber er redet, denn er hat getreu dem Motto "Harder, Faster, Louder" alles ausprobiert, was ging: Vollgas auf der Überholspur in der Achterbahn des Lebens. Basierend auf seinem neuen Buch "The "Fire of Change" konfrontiert er die Zuschauer mit den Tiefschlägen seiner Vergangenheit und schildert mit unverblümten Worten seinen inneren Kampf und die Wandlung vom körperlichen und psychischen Wrack zum erfolgreichen Coach und

Vortragsredner. Rainer Biesinger hat sich aus seiner persönlichen Hölle befreit und zeigt anhand konkreter Beispiele und Handlungsanweisungen, wie man sich seinen eigenen Dämonen stellt.



Seine Methode ist KRASS, Konsequent – Radikal – Aktiv – Selbstbestimmt – Stark. Sein Vortrag und Buch "The Fire of Change" ist eine Einladung zu einer kompromisslosen Reise an einen Ort, den Viele gut zu kennen glauben, obwohl sie ihn meist fürchten und meiden – ihr Innerstes. Biesinger teilt seine gelebten Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer Welt, die von Extremen geprägt war. Seine Message: Es ist nie zu spät, dein Leben grundlegend zu ändern. Du musst es nur wollen!



Weitere Informationen zu Rainer Biesinger finden Sie hier:

http://www.rainer-biesinger.de/





