Norderstedt (em) „Kennen Sie das: Eigentlich wollte ich – doch das Jahr ist schon wieder um, und ich habe wieder meine Ziele nicht erreicht?“, fragt Perdita Habeck, Executive Director BNI Kiel / BNI Hamburg.



„Keine Sorge, nicht nur Ihnen geht es so. Nach einer neuen Umfrage erreichen 80 % aller Unternehmer ihre Ziele nicht“, so Habeck weiter. „Häufig werden wir von den dringenden Angelegenheiten aufgefressen und schaffen daher die wirklich wichtigen und zielführenden unternehmerischen Aufgaben nicht. Meistens ist der Vertrieb ein so unbeliebter Part, den wenige Unternehmer gerne machen.“

BNI und die Teammitglieder in den Chaptern können Unternehmer auf eine angenehme Art und Weise darin unterstützen, und ihnen zeigen, dass sogar der Vertrieb Spaß machen kann. Wenn man etwas verändern und erreichen will, dann muss man immer auch seine gemütliche Komfortzone verlassen. Man muss Dinge tun, die einem nicht unbedingt so leicht von der Hand gehen, wie z.B. sich vor anderen Menschen zu präsentieren. „Raus aus der Komfortzone“ heißt auch das Buch von dem langjährigen BNI Mitglied Tony Allwood und Co-Autor Peter Hermetschweiler, BNI-National-Direktor Schweiz. Sie schreiben was es braucht, um wirklich erfolgreich seinen Vertrieb zu nutzen und zu netzwerken.



Unternehmer, die ihre Komfortzone verlassen möchten, können die Teilnehmer des BNI-Chapters „Schinkelturm“ immer mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 unverbindlich kennen lernen.

Veröffentlicht am: 21.12.2011