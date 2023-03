Rechtzeitig Sommerfeste und Outdoorevents planen

Hamburg (kv/lr) Ob Teambuildingmaßnahmen oder ein Sommerfest für die Mitarbeiter und ihre Familien. Eins haben alle gemeinsam – eine gute Planung ist unerlässlich. Seit 1993 unterstützt die S.O.F.A GmbH Unternehmen in der Rundumplanung ihrer Events.



Für Unternhemen ist es von Vorteil, die Planung von Themenfindungen, über die Budgetplanung bis hin zur kompletten Ausrichtung des Festes in erfahrene Hände zu geben. So muss sich das eigene Personal um nichts mehr kümmern. „Für den Sommer haben wir eine große Vielfalt an verschiedenen Attraktionen, mit denen wir Ihre Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen. Vom einzelnen Fun-Gerät bis hin zur Komplettanimation haben wir alles im Programm. Auch beim Catering können wir von der klassischen Pommesbude bis hin zum schicken 7-Gänge-Menü alle Kundenwünsche erfüllen. Es ist uns wichtig, dass die Bedürfnisse unserer Kunden genau ermittelt und ein maßgeschneidertes Programm eingebracht werden“, so Christina Moldt. Sehr gut angenommen wird auch der Selbstabholerservice der S.O.F.A. GmbH. Ob Veranstaltungstechnik, eine Hüpfburg oder weiteres Equipment, der Kunde kann aus einer großen Auswahl an Veranstaltungszubehör auswählen und dies direkt vor Ort in der Hinschenfelder Str. 12 in Hamburg abholen.



Ausbildung mit Zukunft

Die S.O.F.A. GmbH bildet in diesem Jahr auch wieder aus! In Hamburg unterstützt ab sofort Michelle Bulla das Team von Christina Moldt. „Ich freue mich auf eine schöne Zeit und hoffe, viele Erfahrungen in den nächsten Jahren sammeln zu können. Ich unterstütze Christina Moldt ab sofort bei allen Events rund um Hamburg“, erzählt Michelle Bulla, Auszubildende ab dem 1. August.



Foto: Die S.O.F.A. GmbH veranstaltet Firmenfeste, für die ganze Familie.

Veröffentlicht am: 18.05.2015