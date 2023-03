B2B-NORD Bewertung:



Sie schreibt in einer sehr sachkundigen angenehmen Art über das, was seit über 15 Jahren ihre Profession ist: das Thema Recruiting – Headhunting – Personalsuche und Besetzung von neuen Stellen in Unternehmen. Unternehmen suchen die eierlegende Wollmilchsau, jemanden, der alles kann, der alles weiß, der mit dem suma cum laude Abschluß, der, der die Kondition bis zum Abwinken hat, der nie krank wird und Burnout kommt sowieso nicht in Frage! Der Mensch mit seinen individuellen Stärken, Talenten und Interessen steht noch immer nicht ausreichend im Fokus.So steht es auf dem Buchrücken geschrieben. Das ist doch mal eine Aussage. Brigitte Herrmann muss es wissen, ist doch Personalbeschaffung ihr Thema. Sie zeigt wie es in den Personalabteilungen der Unternehmen läuft, wie der Auswahlprozess heute oft in den Unternehmen praktiziert wird. Der individuelle Mensch fällt da hinten runter und genau das ist es was es, zu ändern gilt, so die Autorin. „Ich bin total begeistert von dem Buch und möchte allen beteiligten Gruppen am Recruitingprozess dieses Buch dringend empfehlen! Ein echter Must-have im Bücherregal!“von Brigitte Herrmann, 2016 erschienen im Wiley-VCH Verlag