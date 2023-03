Reden Sie noch oder überzeugen Sie schon?

23.10.2015 | 10:00 Uhr | LUCAS Consulting Team | Königsstraße 30, 22767 Hamburg



LUCAS Consulting Team (em) ZIEL: Eine Präsentation halten, bei der niemand in Gedanken seinen Einkaufszettel durchgeht oder sich heimlich das Ende herbeisehnt. Sie werden begeistern! Durch die Art, wie Sie sich und den Inhalt präsentieren. Statt nur Folien zu zeigen und Text abzulesen, werden Sie präsentieren und überzeugen. Ein Praxisworkshop!



Dauer: 2 Tage jeweils von 10 bis 18 Uhr



Vorteil: Kleine Gruppe von maximal acht Teilnehmern



Besonderheit: Zwei Wochen nach dem Seminar gibt es ein zweistündiges interaktives Webinar für alle Fragen, die im beruflichen Alltag auftauchen. Das Webinar ist Seminarbestandteil und im Preis enthalten.



Nachhaltigkeit: Jeder Teilnehmer bekommt kostenlos die Smartphone-APP „Besser präsentieren“ von Isabel García mit vielen Videos, Audiotakes und Tipps rund ums Präsentieren. Damit können Sie jeden Tag üben.



Seminar: Wenig Theorie und viel Praxis nach der „Gut reden kann jeder“-Methode von Isabel García. Hier geht es nicht nur um die Selbstwahrnehmung, sondern auch um die Außenwirkung. Dafür wird es in dieser kleinen Gruppe viel konstruktives Feedback geben. Sie lernen überzeugend aufzutreten mit Atmung, Haltung, Körpersprache, Stimmlage und Präsenzaufbau. Ebenso wird geübt, wie Sie mit Power-Point und Flipchart präsentieren können, wie viele Charts richtig und wichtig sind und wie Sie diese Charts aufbauen.



Übungsmaterial: Bringen Sie eine Präsentation, eine Rede oder einen Vortrag mit. Diese werden gleich zu Anfang vor der Gruppe präsentiert und – nach vielen Übungseinheiten – auch am Ende des Seminars.



Video: Viele möchten keine Aufzeichnung, andere hingehen schon. Als Kompromiss können Sie eine Digitalkamera mitbringen und ein Teilnehmer wird Ihre Auftritte für Sie aufzeichnen.



Teilnehmerstimmen: „Ich hatte viel erwartet und meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Eine unglaubliche Präsenz, Kompetenz und charismatische Ausstrahlung haben Dein Seminar und die Inhalte der beiden Tage geprägt. Du hast bei uns allen spürbar viel Potenzial mobilisiert. Es war durch und durch ein Spitzengenuss! 1+ mit Sternchen.“ Sönke Nissen / Nissen Service Culture Company



„Selten habe ich bei einem Training so viel gelacht und gelernt gleichzeitig. Ich kann jetzt schon wieder besser reden, ohne aus der Puste zu sein.“ Christina Jagdmann / wordinc



Sie wollen mitmachen: Anmelden: http://isabelgarcia.smile2.de/Praesentationsseminar





Veröffentlicht am: 13.08.2015