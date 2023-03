Regionale Gewinne auf der wirtschaftNORDGATE

Neumünster (em) Am 25. und 26. April ist es soweit, die neue Mittelstandsmesse wirtschaftNORDGATE startet erstmals in den Neumünsteraner Holstenhallen. Rund 80 Aussteller aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen präsentieren auf der „wirtschaftNORDGATE“ innovative Produkte und Dienstleistungen. Die branchenübergreifende Messe unter dem Motto „Dialog-Business-Kontakte“ wird unterstützt durch das NORDGATE, der Wirtschaftsregion bestehend aus den Städten Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt.



Auszug des Programms am Mitwoch und Donnerstag:

Der Mittwoch beginnt nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras (Neumünster) um 11 Uhr mit einem Impulsvortrag: Stress-Tipps für Führungskräfte mit Barbara Lux. Um 13 Uhr ist Beginn des Fachforums „energy to business“ Erfolgsfaktor Energieeffizienz – Investitionen, die sich lohnen. Um 17 Uhr beispielsweise heißt es: Social Media & Recht sowie ipad im Business. Vorher hatten Aussteller und Besucher die Chance, sich beim Business-Speed-Dating, moderiert von der XING-Gruppe Neumünster, kennenzulernen. Alle Workshop- und Vortragsangebote auf der wirtschaftNORDGATE sind kostenlos.



Der Donnerstag beginnt spannend mit dem Fachforum „web 2.0“, bei dem unter anderem auch der XING-Experte Nummer 1, Joachim Rumohr, einen Vortrag hält und anschließend für weitere Gespräche zur Verfügung steht. Die Themen aus dem Fachforum werden anschließend in den Workshops aufgegriffen, dazu sollte ein Laptop mitgebracht werden. Um 13 Uhr startet die VIP-Talkrunde mit dem Trendtalk: „Re-Regionalisierung – Regionale Stärke im globalen Wettbewerb“, mit den Gästen Carsten Klude, Christoph Andreas Leicht, Klaus J. Eisenmenger u.a., moderiert von Jasmin Missler. Danach gibt es noch zwei aktuelle Vorträge zum Financial Supply Chain Management und Fördermöglichkeiten für Unternehmen. Das Unternehmen Nutech bietet ab 16 Uhr eine Betriebsbesichtigung an.



Gewinne der Region

Dass diese neue Messe ein Gewinn für die Region ist, unterstreichen die Partner des NORDGATE eindrucksvoll mit einem Gewinnspiel. Gegen Abgabe der Visitenkarte haben Teilnehmer am ersten Messetag die Chance auf einen von sechs regionalen Preisen, z. B. ein Greenfee oder Schnupperkurs im Golfclub an der Pinnau und Übernachtung im Hotel Quickborn oder einen Erlebnistag in der Holstentherme mit Übernachtung im Landhotel Dreiklang Kaltenkirchen. Weitere Gewinne kommen von Altes Stahlwerk Neumünster, Mercure-Hotel Köhlerhof und Golfclub Bissenmoor Bad Bramstedt, ARENA HOTEL Henstedt-Ulzburg und der TriBühne Norderstedt und „Das kleine Restaurant“ in Norderstedt.



An beiden Tagen kann ein 60m Segway-Parcours von Flashway kostenlos genutzt werden. Nespresso lädt alle Messebesucher zu Kaffeespezialitäten ein.



www.wirtschaft-NORDGATE.de

Veröffentlicht am: 24.04.2012