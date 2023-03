Reise zur „Grünen Woche“ in Berlin

Neumünster (sw/lmp) Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau – das ist die „Grüne Woche“ in Berlin, die vom 17. bis 26. Januar statt findet. Auch für Unternehmen ist die Messe ein geeignetes Reiseziel, um sich umfassend zu informieren.



Das Team von Möller’s Reisedienst bietet gleich zwei Reisetermine zur „Grünen Woche“. „Mit uns haben Sie die Möglichkeit, für drei Tage in die Weltstadt Berlin zu fahren. Vom 21. bis 23. oder vom 24. bis 26. Januar geht es mit unserem Reisebus der Royal Class in die einzigartige Erlebniswelt der Verbraucherschau“, so Silke Möller. Peter Möller ergänzt: „Kulinarische Spezialitäten aus 56 Ländern und alles rund um das Thema gesunde Ernährung, Tierzucht sowie Gartenbau sorgen während der Internationalen ,Grünen Woche’ für ein spannendes Besucher-Event.“



Hotels mit hohem Standard

Am ersten Tag der Reise steht die Anfahrt nach Berlin mit Freizeit auf dem Programm. Anschließend werden die Zimmer bezogen. „Vom 21. bis 23. Januar wohnen Sie im 4-Sterne-Hotel Ellington, herrlich gelegen zwischen Ku’- damm, Tauentzienstraße und KaDeWe. In dem denkmalgeschützten Gebäude erwartet Sie ein modernes Design-Hotel. Bei der Reise vom 24. bis 26. Januar wohnen Sie im 4-Sterne TRYP Hotel Berlin Mitte. Unsere mit Bedacht ausgesuchten Wohlfühl- Hotels präsentieren Ihnen viel Charme und Atmosphäre mit einem hohen Standard an Komfort, Service und Qualität“, erklärt Silke Möller. Den zweiten Tag verbringen die Teilnehmer dann auf der „Grünen Messe“. „Selbstverständlich kümmern wir uns um den Transfer. Nach dem Messeschluss um 18 Uhr erwarten wir Sie zur Rückfahrt zum Hotel. Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend in der Kultmetropole Berlin“, lädt Peter Möller ein. Am dritten Tag geht es auf eine informative Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins. Anschließend begeben sich alle um 13 Uhr auf eine geruhsame Rückreise nach Schleswig-Holstein. Informationen zu dieser Reise und zu allen anderen Angeboten von Möller’s Reisedienst gibt es unter Tel.: 0 43 21 / 93 77-0.



Foto: Eine gesunde Ernährung ist wichtig, um bei der Arbeit bestmögliche Leistungen zu erzielen. Wichtige Informationen gibt es auf der „Grünen Woche“.

Veröffentlicht am: 20.12.2013