Reklame  Show yourself!

Show yourself! Heidi Klum zeigt viel Haut! Show yourself, wie weit soll oder darf die Selbstdarstellung, die Selbstreklame gehen. Sex sells, verkauft Sex wirklich? Auf jeden Fall erzeugt diese Art der Selbstdarstellung für Heidi Klum große Aufmerksamkeit. Sie hat wirklich tolle und provokante Fotos gewählt, echte Hingucker eben. Sie geht ihren Weg!



Ich fuhr dieses Frühjahr durch die Großstadt Hamburgs, an fast jeder Bushaltestelle oder Litfaßsäule war Heidi Klum und „Germany‘s next Topmodell“ (GNTM) ist in aller Augen. Und es geht bald wieder los! Die nächste Show steht kurz vor der Tür. Wie weit wollen sie gehen in ihrer Selbstdarstellung? Welche Reklame wollen sie für sich oder ihr Unternehmen nutzen. Nutzen um mehr zu verkaufen, um zu vermarkten, um die Produkte mehr und anders darzustellen? Es sollte immer in einem für das Unternehmen oder für die vermarktende Person vertretbarem Maß sein. Ok, jeder darf gern einen Schritt mutiger sein, als sie es sich eigentlich zutrauen, solange es ihnen Spaß macht.



Als Fotomodell stellt Frau Klum ihren Körper, ihren Body, ihre Ausstrahlung und ihre Personality als Reklamefläche für Fotos und Kampagnen zur Verfügung. Erwartet sie doch von ihren Kandidaten in GNTM auch, dass sie aus ihrer Komfortzone heraustreten und ihre persönlichen Grenzen austesten. Die Frauen sollen so weit gehen, wie es für sie persönlich zumutbar ist. Somit ist Frau Klum Vorbild, geht voran und zeigt ihren Mädels, was sie selbst bereit ist zu tun. Die Art der Selbstdarstellung ist nicht jedermanns / jederfraus Sache, das ist ok. Doch „anders sein als alle anderen“ sollten sie schon gern sein wollen. Trauen sie sich, es lohnt sich. Wollen wir doch auffallen und raus aus der grauen Maße mit uns und unseren Produkten. Schließlich wollen wir uns, unsere Dienstleistung, unser Produkt verkaufen. Da ist die Reklame dafür ein probates Mittel.



Reklame machen, heißt Aufmerksamkeit schaffen. Einfach mal ausprobieren. Was funktioniert für sie und was funktioniert nicht. Es gibt wie immer keinen Königsweg. Es sollte authentisch zu ihrem eigenen Selbst und ihrem Unternehmen passen. Somit ist der Slogan „Show yourself“ natürlich großartig. Darum geht es, wenn wir Kunden wollen, wenn wir wirklich Kunden wollen. Show yourself or better make your own Show. Ich mach Dein Ding, singt schon Udo Lindenberg in einem seiner Songs. Machen sie ihre eigene Show und sie werden sehen, es wirkt. Probieren sie es aus. Es war noch nie so einfach wie heute Reklame zu machen. Die sozialen Medien, die Webseiten, YouTube bieten die Plattformen, alles Möglichkeiten für Reklame. Das Wie, Wo und Was entscheidet bitte jeder für sich selbst. Sie dürfen gern jeder mehr Mut haben und wie bereits erwähnt ihre Komfortzone verlassen, dann wird der Verkauf einfacher und leichter. Machen sie ein Spiel und einen Spaß aus ihrer Reklame. Probieren sie Show yourself, ihre eigene Selbstdarstellung einfach mal aus. Sie darf laut, leise, anders, bunt und schrill sein. Was immer sie wollen und zu ihnen passt, ist erlaubt! Warten sie auf Reaktionen und auf das Feedback! Sie sind es, die ihre Ziele kennen und ihren Weg gehen. Sie wollen verkaufen und Verkaufen soll Spaß machen!

Ein Stück Aufmerksamkeit und Selbstreklame haben wir alle verdient!



Ich wünsche viel Spaß beim Verkauf, happy selling und stay tuned!

Veröffentlicht am: 03.09.2014