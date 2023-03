Repräsentativ & schick

Norderstedt (mp/ng) Andreas Preugschat und sein Team können nicht nur Büros einrichten, sondern auch schicke, elegante Warte- und Sitzbereiche sind für sie kein Problem. Ein Bild davon können sich interessierte Unternehmer in der Business Lounge der TriBühne Norderstedt machen.



„Uns wurde das BüroProfi Nord-Team von anderen, zufriedenen Kunden weiterempfohlen“, erzählt Rajas Thiele, Geschäftsführer der TriBühne in Norderstedt. „Bereits beim Probesitzen verschiedener Sessel waren wir begeistert über den Service und die Ideen. Gerade Sitzmöbel kann man nicht im Katalog oder im Internet aussuchen. Dort sieht man zwar die Optik, aber nicht, ob sie bequem sind.“ Von der Qualität, dem Aussehen und der Bequemlichkeit der Möbel sind auch die Besucher der rund 200 Events, die pro Jahr in der Tri- Bühne stattfinden, überzeugt. „Wir bekommen immer ein wieder sehr gutes Feedback“, betont Rajas Thiele. „Unsere Gäste nutzen gerne die Möglichkeit bereits im Vorwege einen Platz in der Business Lounge für die Pause von beispielsweise kulturellen Veranstaltungen zu reservieren. Dort können sie dann nicht nur Getränke sondern auch leckere Speisen genießen. Unternehmen können die Business Lounge auch für Präsentationen für ausgewählte Kunden mieten. Wir sind sehr zufrieden und können Andreas Preugschat un

Veröffentlicht am: 24.09.2012