revoyo-Abend

02.07.2015 | 18:21 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg | Harburger Schloßstraße 5-7, 21079 Hamburg



Channel Hamburg, Hamburg-Harburg (em) Keine Angst vor Umsatz und Gewinn: Geld und Unterbewusstsein



Zahlen können Selbständigen und Unternehmern ganz schön Stress bereiten: Die unregelmäßigen Einnahmen; Preisverhandlungen; Kunden, die man mahnen muss und auch Existenzängste – mit all dem muss man umgehen lernen und die Unternehmensfinanzen sicher steuern, damit die Firma gesund und leistungsfähig wird und bleibt. Da sind Fachkenntnisse nötig, aber auch ein bewusster Umgang mit den Gefühlen, die mit dem Thema Geld verbunden sind.



Christina Kanese ist Volkswirtin und war lange im Controlling internationaler Unternehmen zuhause. Heute ist sie „Money Awareness Coach“ und beschäftigt sich mit dem, was uns im Umgang mit Geld unbewusst steuert. In ihrem Vortrag wird Christina Kanese erläutern, was die finanziellen Resilienzfaktoren sind und sie wird Einblicke geben in die neuro-ökonomische Forschung.



Die Steuerung der Unternehmensfinanzen ist eine zentrale Unternehmeraufgabe und deshalb auch im revoyo-Beratungsprogramm ein wichtiges Thema. Wie revoyo Selbständige und Unternehmer unterstützen kann, erläutern wir in einem kurzen Vortrag.



Sie haben außerdem Gelegenheit, sich mit der Referentin und den anderen Gästen auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Visitenkarten und gute Laune sind mitzubringen!







Veröffentlicht am: 05.06.2015