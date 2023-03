revoyo-Unternehmerabend: Der gute ersten Eindruck

20.05.2015 | 18:00 Uhr | Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen)



Channel Hamburg (Harburger Binnenhafen) (em) Mit Händen, Füßen und Augen: Vom guten ersten Eindruck beim Netzwerken.



Netzwerken ist für viele Solo-Selbständige und Kleinunternehmer unerlässlich und gehört zum Alltag. Aber wovon hängt es ab, mit wem man zum Beispiel auf einer Veranstaltung in ein gutes Gespräch kommt? Vom ersten Eindruck! Und der besteht aus nonverbalen und verbalen Elementen, die man natürlich selbst beeinflussen kann.



Martina Brinkmann unterstützt mit ihrer Agentur wea Brinkmann Unternehmen dabei, ihre Positionierung zu finden und zum Kunden zu bringen. Und sie ist Netzwerkprofi. In ihrem Vortrag wird sie erläutern, welche Rolle der nonverbale und verbale erste Eindruck beim Netzwerken spielt und wie man ihn positiv gestaltet.



Seine persönlichen Fähigkeiten weiter zu entwickeln und zu lernen, was man für das Unternehmer-Dasein braucht, ist Unternehmeraufgabe und deshalb auch im revoyo-Beratungsprogramm immer ein Thema. Wie revoyo Selbständige und Unternehmer unterstützen kann, erläutern wir in einem kurzen Vortrag.



Sie haben außerdem Gelegenheit, sich mit der Referentin und den anderen Gästen auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Visitenkarten und gute Laune sind mitzubringen!







Veröffentlicht am: 23.04.2015