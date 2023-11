Veröffentlicht am 29.11.2023

Kaltenkirchen (em) Das neue Logistikzentrum der Firma Popp Feinkost nimmt Gestalt an. Am Dienstag konnte an Nikolaus-Otto-Straße in Kaltenkirchen das Richtfest gefeiert werden.

Auf der von der Stadt erworbenen Gewerbefläche von ca. 3,5 ha ist ein Gebäude mit den Maßen 77 m x 56 m errichtet worden. Es verfügt über 10 LKW-Rampen. In dem Logistikzentrum werden 6.000 Palettenplätze für Fertigware und Kommissionierflächen für über 500 Kommissionierartikel geschaffen. Das Palettenlager wird vollautomatisch betrieben werden.

„Die Erweiterung der Firma Popp Feinkost ist für unsere Stadt Kaltenkirchen und die Region ein zusätzlicher Gewinn an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen.“, so Bürgermeister Hanno Krause.

„Mit dem Bau des Logistikzentrums stärken wir unseren Produktionsstandort. Es müssen Arbeitsabläufe neu strukturiert und automatisiert werden. Ebenso soll die Produktpalette erweitert werden. All diese Anforderungen benötigen Platz in der Produktion und in der Logistik. Durch die Auslagerung der Logistik erlangen wir weitere 4.000 qm Produktionsfläche in unserem Betrieb in der Carl-Benz-Straße.“, erklärt Prokurist Ludger Seggering. „Das Gebäude wird mit Solarenergie und einem Eisspeicher ausgestattet. Für die Solarenergie werden die Dachflächen und die noch nicht bebaute Fläche genutzt. Das Konzept ist so aufgebaut, dass für einen Erweiterungsbau die vorhandenen Solarmodule von der Freilandfläche auf das Dach ummontiert werden können.“

Die Fertigstellung des Gebäudes und der Technik ist für das 1. Quartal 2024, der Einzug und die Inbetriebnahme sind ab 01.04.2024 vorgesehen.

Popp Feinkost GmbH fertigt und vertreibt Salate und andere Feinkostprodukte - seit 1946 in Kaltenkirchen. In der Firma sind aktuell mehr als 400 Mitarbeitende beschäftigt.