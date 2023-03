Richtfest: Erster Meilenstein erreicht

Neumünster (lh/lr) Die Holstenhallen in Neumünster sind der Messe- und Veranstaltungsort Nummer eins in Schleswig-Holstein. Doch die Fassade des 1939 erbauten Gebäudes bröckelt. Deshalb finden seit März 2013 Modernisierungsarbeiten statt, um die Hallen für die kommenden Jahre fit zu machen. Bereits fünf Monate nach Baubeginn kann heute ein vielversprechendes Richtfest gefeiert werden.



Rund 150 Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft wurden von Geschäftsführer Dirk Iwersen begrüßt. Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras richtete ebenfalls das Grußwort an die Gäste: „Es war Zeit, endlich Geld in die Hand zu nehmen, und die Holstenhallen wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. 21 Millionen Euro werden investiert und sorgen dafür, dass die Holstenhallen weiterhin das bleiben, was sie sind: Der bedeutenste Messestandort in Schleswig-Holstein!“ Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer freute sich, Gast der Veranstaltung zu sein. „Das Land unterstützt die Stadt Neumünster im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft mit neun Millionen Euro aus EFRE-Mitteln (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) bei den Neu- und Umbauten der Holstenhallen. Damit stärken wir die Rolle Neumünsters als größter Messeplatz in Schleswig-Holstein und einer der bekanntesten Veranstaltungsorte von Norddeutschland. Die Holstenhallen, mit jährlich 900 Veranstaltungen und rund 900.000 Besuchern, sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Mittelstand im Land“, so Meyer.



Moderne Techniken

Besonders in der denkmalgeschützten Halle 1 wird vieles erneuert. Die Böden sind nur ein kleiner Teil der Arbeiten. Die Halle wird zudem mit einem neuen Dach versehen, es werden breitere Fluchtwege konstruiert, eine modernere Heizungs- und Lufttechnik eingebaut und 2014 werden neue Tribünen errichtet

Veröffentlicht am: 16.10.2013