Richtige Büroeinrichtung

Bad Segeberg (jj) Die Einrichtung eines Büros ist so wichtig wie die Mitarbeiter selbst“, wissen die Experten Norbert Nickel und Rockwell Fett von objects - Raumkonzepte und Möbelarchitektur.



Bereits durch einfache Veränderungen der Gegebenheiten lässt sich eine Leistungssteigerung der Mitarbeiter und damit eine erhöhte Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen erzielen. Natürlich immer mit der Maßgabe der Gesunderhaltung.



Wohlfühlbüros mit Besonderheit



In Schleswig-Holstein ist objects als einziger Dienstleister nach den Quality Office Kriterien zertifiziert. „Das Quality Office Siegel garantiert eine Bürowelt in der Menschen gesund arbeiten, zur Leistung bereit sind und engagiert ihre Fähigkeiten einbringen“, erklärt Rockwell Fett.



Besonders wichtig ist den zertifizierten Büroeinrichtern, dass sich die Mitarbeiter in ihrem Büro wohlfühlen und motiviert und belastungsfrei arbeiten können. Immer mehr Menschen fallen durch psychosomatische Erkrankungen aus oder können nicht einmal 70% ihres Potenziales nutzen. Eine Verbesserung erreicht man, in dem man die akustischen und visuellen Störungen am Arbeitsplatz verringert. „Auch nachträglich kann man die Arbeitsbedingungen z. B. durch schallschluckende Materialien verbessern“, so Norbert Nickel.



Der Vorteil bei objects ist, dass die Planung und Umsetzung der kompletten Einrichtung von Arbeitsplätzen, Empfangsbereichen, Konferenzräumen u. w. inklusive aller Gewerke aus einer Hand erfolgen.



Veröffentlicht am: 21.03.2011