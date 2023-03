Risiken minimieren

Hamburg (sw/lm) Forderungen realisieren und Kunden gewinnen – mit Wirtschafts- und Bonitätsinformationen, Forderungsmanagement, Inkasso sowie Adressmanagement hilft die Bürgel Wirtschaftsinformationen, Risiken zu minimieren.



Gegründet im Juni 1885 in Berlin durch Martin Bürgel, zählt das Unternehmen Bürgel Wirtschaftsinformationen heute zu den führenden Wirtschaftsauskunfteien Deutschlands. Die Leistungen umfassen die Bereitstellung detaillierter und aktueller Bonitätsinformationen und alle Dienstleistungen des modernen Forderungs- und Adressmanagements. Die Produkte überzeugen deutsche und internationale Unternehmen – Großkonzerne, Mittelstand und Kleinbetriebe gleichermaßen. „Mit 60 Standorten in Deutschland und weltweit ansässigen Kooperationspartnern bietet Bürgel jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Nähe“, so Martin Raatz, Vertriebsleiter für Deutschland. „Über 125 Jahre Erfahrung helfen uns bei dem vertrauensvollen Umgang mit den sensiblen Daten unserer Kunden. Von der Neukundengewinnung, der Kundenpflege, über das Risikomanagement bis zum kompletten Forderungsmanagement bieten Ihnen unsere Leistungen täglich mehr unternehmerische Sicherheit.“



Foto: Über 125 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Martin Raatz ist Vertriebsleiter für Deutschland.

Veröffentlicht am: 23.07.2013