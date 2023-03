Rückblick und Vorschau

Norderstedt (jj/lm) Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des Bündnis für Selbständige und Führungskräfte e.V., blickt gerne auf die spannenden, lehrreichen und entspannten Momente und Events zurück.



„Wir planen in jedem Jahr unterschiedliche Veranstaltungen für unsere Mitglieder. Dazu zählen zum Beispiel Unternehmertreffen, bei denen wir gemeinsam mit einem Referenten aus unseren eigenen Reihen in sein Fachgebiet eintauchen. Themen sind unter anderem steuerliche Neuerungen, lehrreiche Vertriebstipps sowie moderne Marketingstrategien. Durch diese Vorträge mit anschließender, offener Diskussionsrunde geben wir den Teilnehmern die Chance, etwas Neues zu lernen – ohne dafür einen kosten- und vor allem zeitaufwendigen Kurs zu besuchen“, erklärt Birgit Wieczorek. „Denn Zeit ist Geld.“



Zum Mitmachen und Anfassen

Die Veranstaltungen erstrecken sich über das gesamte Jahr zu verschiedenen Wochentagen und Uhrzeiten, sodass die Termine in jeden Unternehmerkalender passen. „Wir treffen uns zum Frühstück, zum Abendessen, beim Barbeque oder besuchen gemeinsam eine Messe. Diese Vielfalt ist uns besonders wichtig“, so Wieczorek. Gerne können die Mitglieder ihre Arbeit auch live veranschaulichen. So hat beispielsweise Bernd Maaß, seines Zeichens Inhaber und Brandschutzbeauftragter der Firma EBS Maaß, den Gästen eine eindrucksvolle Darstellung und wertvolle Tipps im Umgang mit Feuerlöschmitteln im Brandfall gegeben. Traditioneller Neujahrsempfang Wie in jedem Jahr dient der BDS Nord Neujahrsempfang bei STADAC als Auftaktveranstaltung. 2015 erlebten rund 200 Unternehmen sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik den CDULandesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing. Weitere Infos, Bilder und Videos finden Interessierte einfach online: www.BDS-Nord.de



Foto: Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des BDS Nord

Veröffentlicht am: 11.01.2016