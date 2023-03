Rückenwind für Betriebe bei der Nachwuchssuche

Heide (em/mhp) Das neue Ausbildungsjahr ist noch frisch, aber auch in diesem Jahr bleiben einige Azubi-Stellen unbesetzt. Nachwuchssorgen treiben besonders kleine und mittlere Betriebe um. Das überregionale Verbundvorhaben „JuMoWestküste: Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ hilft den Unternehmen, ihren zukünftigen Auszubildenden zu finden.



Dafür haben die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg eine Praktikumsoffensive mit einer Online-Praktikumsbörse (www.praktikum-westkueste.de) und Mobilitätsfachkräften vor Ort gestartet. Die Kreise sind Partner in der Regionalen Kooperation Westküste zur Stärkung der Wirtschaft. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 800.000 Euro aus dem Förderprogramm „Kommunen innovativ“ unterstützt. „Rückenwind“ bietet einen kostenlosen Service, der allen Betrieben offen steht. Interessierte können sich an die Projektkoordinatorin Andrea Richter (Telefon: 0481/421148-11; E-Mail: andrea.richter@dithmarschen. de) wenden und bei Fragen auch die Kontaktmöglichkeiten im Internet unter www.praktikum-westkueste.de nutzen.

Veröffentlicht am: 13.11.2017