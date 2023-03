Rührender Abschied von Birgit Kono

Norderstedt (nl) Post, Bank, Termine und noch vieles mehr bestimmten den Alltag von Birgit Kono in den letzten fünf Jahren als gute Seele des BDS.



„Nach einer kurzen Einarbeitungszeit ist Birgit Kono zu unserer unentbehrlichen ,Büro-Perle’ geworden”, erklärt Birgit Wieczorek. „Jederzeit hatte sie für die Belange unserer Mitglieder ein offenes Ohr und hat auch in ad-hoc-Situationen super flexibel reagiert. Und das sogar weit über das Maß hinaus!” Die gute Fee des Büros hat in der Organisation des BDS für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. „Zahlreiche Veranstaltungen und Ausflüge hat Birgit Kono für den BDS organisiert und somit uns allen unvergessliche Momente ermöglicht, an die wir uns gerne erinnern”, so Birgit Wieczorek weiter. „Jede schöne Zeit geht irgendwann zu Ende und wir sind sehr dankbar, dass wir mit Heidi Bergmann eine Nachfolgerin für Birgit Kono finden konnten.”



Neue Situation – neue Möglichkeiten

Sogar im privaten Leben ist Birgit Kono ein Organisationstalent. Die Garstedterin nutzt ihre neue Situation, um sich intensiver um ihren Verlag zu kümmern. Seit 1994 geht sie mit dem Vertrieb von Sportbüchern ihrer Liebe zum Karate nach. Sie selbst ist stolze Trägerin des violetten Karate-Gürtels. Auch klassischer Musik und sportlichen Aktivitäten wie Nordic-Walking oder Gymnastik kann sie jetzt mehr Aufmerksamkeit widmen. Des Weiteren möchte Birgit Kono ihren Tätigkeiten in verschiedenen Vereinen intensiver nachgehen.

