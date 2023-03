Ruhige Atmosphäre, dank Massivholzboden

Norderstedt (ls/jj) Der erste Eindruck zählt! Wenn Kunden oder Geschäftspartner das Unternehmen betreten, ist es wichtig, dass auch die Räumlichkeiten eine seriöse Atmosphäre ausstrahlen.



Die Firma Suhr verlegt seit 53 Jahren Holz- und Parkettböden. „Zahlreiche Unternehmen beauftragen uns, neue Bodenbeläge zu verlegen oder zu erneuern, um Wärme und Ruhe in die Büros zu bringen“, erklärt Parkettlegermeister Rainer Suhr. Gerade bei minderwertigen Böden kommt es oft zu fehlender Formstabilität sowie zu Hohlgeräuschen. Durch die Verlegung eines hochwertigen Massivholzbodens ist eine angenehme Geräuschkulisse gegeben. So können Geschäftsgespräche in einer ruhigen Atmosphäre geführt werden. „Um Ihnen einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewähren, arbeiten wir im Systemaufbau mit der Firma Uzin sowie im Oberflächenaufbau mit der Pallmann GmbH zusammen“, erklärt Rainer Suhr. Informationen zu der Firma Suhr und zu den Produkten erhalten Interessierte unter www.suhr-raum.de.



Foto: Parkettlegermeister Rainer Suhr informiert Unternehmer über die passenden Bodenbeläge.

Veröffentlicht am: 27.05.2015