Rund 80 Prozent ist „Made in Germany“

Hamburg (em/mp) Das Unternehmen Crown genießt seit über 50 Jahren in der Flurförderzeugbranche einen besonderen Ruf aufgrund des außergewöhnlichen Designs und der herausragenden Technik sowie Fertigungsverfahren seiner vielfach ausgezeichneten Elektro-Stapler.



„Von unserem kleinsten Handhubwagen bis hin zu unserem größten Hochregal-Stapler: Unser Ziel ist es stets, dem Bediener das sicherste, effizienteste und ergonomischste Fahrzeug anzubieten, und dabei gleichzeitig Betriebskosten zu senken und die Betriebszeiten zu maximieren“, erklärt Niederlassungsleiter Oliver Blaha. „Im Mittelpunkt unserer Kundenbeziehungen steht das Vertrauen in unsere erstklassigen Produkte und Dienstleistungen.“



Mit mehr als 70 Vertriebs- und Servicestandorten, Produktionsstätten auf vier Kontinenten, weltweit mehr als 300 eigenständigen Händlern und ca. 8.000 Mitarbeitern, ist das Familienunternehmen in der vierten Generation sehr gut aufgestellt. Rund 80 Prozent der Produkte sind „Made in Germany“.

Veröffentlicht am: 29.02.2012