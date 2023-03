Norderstedt (sw/lh) 24 Stunden, 365 Tage im Jahr – das rund 20- köpfige Team von elektroMünster ist rund um die Uhr für seine Kunden im Einsatz. Ob kleine oder große Reparaturen, Elektrodienstleistungen aller Art sowie die Betreuung der Haus- und Anlagenelektrik, die qualifizierten Mitarbeiter sind die richtigen Ansprechpartner.



„Wenn wichtige Geräte ausfallen, bedeutet es für die Besitzer natürlich immer zusätzlichen Stress“, weiß Inhaber Andreas Münster. Wer schnell professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wendet sich an den Fachmann und sein Team. „Wir sind schnell für Sie vor Ort, auch an Wochenenden und Feiertagen. Selbstverständlich nehmen wir auch Reparaturen an Geräten vor, die Sie in einem anderen Elektronikgeschäft erworben haben“, verspricht Andreas Münster.



Wichtig ist auch das schnelle Handeln bei Überspannungsschäden. Diese können zum Beispiel durch ein überlastetes örtliches Stromnetz, Zu- und Abschaltungen des Stromversorgers oder schlimmsten Falles durch einen Blitzeinschlag hervorgerufen werden und sehr starke Schäden an allen mit Steckdosen verbundenen Geräten verursachen. „Unter der Nummer 040 / 522 55 55 stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Fahrzeugflotte ist sofort einsatzbereit und schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort“, so Andreas Münster abschließend.



Foto: Service, der elektrisiert! Ob kleine oder große Reparaturen, das Team von elektroMünster ist rund um die Uhr für die Kunden im Einsatz.

Veröffentlicht am: 27.09.2013