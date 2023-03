Donnerstag | 29.01.2015 | WTSH GmbH



Zur Zeit gibt es viele Fragen zum Russland-Geschäft, sicherlich auch bei Ihnen.



Wir bieten Ihnen deshalb gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 29. und 30. Januar, die Möglichkeit, im Gespräch mit Russland-Experten der WTSH und der RUSSIA CONSULTING Gruppe Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und Lösungen zu finden.



In circa 1 stündigen Einzelgesprächen informieren Sie



Maria Samundjan, Senior Project Managerin, RC - Project Managerin im Schleswig-Holstein Business Center Moskau seit 2006

Sergej Sumlenny, Head of Public Relation, RC - Experte für Fragen zum Thema Sanktionen

Annette Moritz, Außenwirtschaftsberaterin Russland / GUS, WTSH seit 2006



zur aktuellen Lage in Russland und den sich daraus ergebenden Chancen und Herausforderungen für Ihr Unternehmen sowie zu den Unterstützungsmöglichkeiten der WTSH und RUSSIA CONSULTING.



Die Gespräche finden zentral in Kiel bzw. in Norderstedt oder auch direkt bei Ihnen im Unternehmen statt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Teilnahme kostenlos. Bei Interesse an einem Termin im Rahmen unserer Russland-Sprechtage, melden Sie sich über nachfolgenden Link an. Zur individuellen Terminvereinbarung setzen wir uns dann rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung.



Kosten

kostenfrei



Status

Der Termin findet statt.



Kontakt

Telefon: 0431 66 66 6 836

E-Mail: moritz@wtsh.de



Zeitraum

29.01.2015 bis 30.01.2015



Ort

WTSH GmbH

Veröffentlicht am: 10.12.2014