SAFE steht für Sicherheit

Neumünster (lm/ls) Effiziente Lösungsansätze – Die SAFE Sicherheit & Service GmbH verfügt über praktische Erfahrungen und Kenntnisse der notwendigen Vorschriften und Gesetze in dem heiklen Bereich des Wach- und Sicherheitsdienstes.



„Der erste Schritt ist immer die Sicherheitsanalyse und die dazugehörige Beratung“, erklärt der Geschäftsführer Lutz Holland. „Gemeinsam erörtern wir mit Ihnen alle internen als auch externen Faktoren wie aktuelle Probleme und Defizite, die Ihrem gewünschten Sicherheitsziel im Wege stehen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen innovative Lösungsansätze, die frühzeitig zu erwartende Bedrohungen identifizieren.“ Die qualifizierten Experten der SAFE Sicherheit & Service GmbH bieten Dienstleistungen in den Segmenten Werk- und Begleitschutz, Alarmanlagen, Pförtner-, Empfangs-, Ordnungs- und Veranstaltungsdienst sowie Alarmverfolgung und Arbeitssicherheit. „Auf Anfrage organisieren wir für Sie auch Detektivleistungen und Personenschutz“, so der Geschäftsführer abschließend.



Foto: Lutz Holland, Geschäftsführer der SAFE Sicherheit & Service GmbH.

Veröffentlicht am: 24.02.2014