Saubere Luft in den Büroräumen

AIRY – eine komplett neue Geschäftsidee, wie kam es dazu? Die Idee entstand dadurch, dass mein Geschäftspartner Helge Knickmeier eine Pollenallergie und zusätzlich noch eine Putzmittelallergie hat. Dadurch konnte er sich weder drinnen noch draußen aufhalten. Sein Wunsch war es für saubere Luft zu sorgen, so entstand die richtige Idee – AIRY.AIRY ist ein Pflanztopf der die Luft reinigt. Wir nutzen die Kraft der Pflanzen, um die Luft zu reinigen. Das Pflanzen die Luft reinigt ist vielen bekannt. Was viele nicht wissen ist, dass Pflanzen die Luft über die Wurzeln reinigen. Und genau das nutzen wir bei AIRY aus. Unser Pflanztopf belüftet das Wurzelwerk, womit unser Topf bis zu acht mal leistungsfähiger ist, als alle bisherigen Bepflanzungen in einem herkömmlichen Topf. Dadurch wird AIRY zu einem Luftreinigungsgerät, das innerhalb kürzester Zeit alle Schadstoffe aus der Raumluft rauszieht. Das geschieht, indem sich die Pflanze von den Schadstoffen ernährt.Ja, Sie benötigen keine Filtersysteme mehr und Sie brauchen keinen Strom mehr. Alles was Sie benötigen, ist eine herkömmliche Zimmerpflanze, ein bisschen Erdsubstrat oder Hydrokultur und einen AIRY Pflanztopf. Das ist alles was Sie zukünftig benötigen, um reine Luft zu atmen und in reiner Luft zu arbeiten. Alle vier bis sechs Wochen sollte die Pflanze gegossen werden. Durch den eingebauten Wassertank von 2,5 Liter Inhalt, ist der Pflegeaufwand relativ gering.Woher stammt die Geschäftsidee? Die Geschäftsidee kommt tatsächlich aus Hamburg, Helge Knickmeier, der Erfinder von AIRY ist Ur-Hamburger. Durch seine Allergien ist er durch die ganze Welt gezogen, um Lösungen für sein Problem zu finden. Die Idee stammt aus den Forschungsergebnissen der NASA. Insofern kommen die Forschungsergebnisse aus den USA. Die NASA hat für ihre Raumschiffe nach Lösungen gesucht, wie sie die Luft in den Raumfähren reinigen kann. Das ist mit hohem technischem Aufwand fast nicht möglich, Pflanzen jedoch können das. Die NASA hat für sich nicht die Rückschlüsse gezogen, wie wir für unser Pflanzensystem. Die NASA hat die wesentlichen Erkenntnisse mit ihrer Grundlagenforschung erledigt. Vielleicht wird die NASA ja mal unser Kunde. Wer weiß das schon!Es gibt etwa 30 Pflanzen weltweit, die untersucht wurden auf ihre Luft reinigenden Eigenschaften. Es sind die Pflanzen mit denen wir uns sowieso wohlfühlen. Es ist zum Beispiel der Fikus Benjamin, der Drachenbaum, die Stechpalme und der Bogenhanf. Der Topf ist grundsätzlich für jede Pflanze geeignet. Das Wurzelwerk wird belüftet, der Pflanze geht es dadurch viel besser.Grundsätzlich ja! Menschen halten sich immer mehr in geschlossenen Räumen auf, bis zu 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Energetische Sanierungen sind prima, bringen jedoch auch Probleme mit sich. Genauso wie Teppichboden verlegen und andere Sanierungsarbeiten, wo Materialien mit Schadstoffbelastung verwendet werden. Immer wieder wird die Luft stark belastet, bis zu zehnmal stärke als zum Beispiel Luft an einer stark befahrenen Straße. All das ist uns so nicht bewusst. Das führt dazu, dass wir Kopfschmerzen bekommen, gereizte Augen haben und müde werden. Das alles sind Formen von Vergiftungserscheinungen. Drucker und Kopierer zum Beispiel sind in Büros bereits in separaten Räumen untergebracht. Wem an gesundem Raumklima gelegen ist, hat mit dem AIRY Topfsystem eine gute Lösung gefunden. Pflanzen sind sehr Leistungsstark, weil sie sich von den Schadstoffen, die die Materialien absondern, ernähren.Wir haben die Produktion freigegeben und sind ab Dezember 2015 im Handel erhältlich. Über das Internet via www.airy.de und weiteren digitalen Vertriebskanälen wie zum Beispiel AMAZON ist das System direkt bestellbar. AIRY wird es auch im stationären Handel geben. Überall dort, wo es Pflanzen gibt. Das Vertriebssystem befindet sich derzeit im Aufbau.Die Vision von Peer-Arne Böttcher, er möchte eines der aktuellen Menschheitsproblemen mit seinem Topfsystem lösen. Verschmutzte Luft macht uns zunehmend Probleme und dies ist über Pflanzen sehr gut lösbar. Peer-Arne Böttcher will mit der AIRY Greentech GmbH seinen Beitrag dazu leisten. Die weltweiten Patente und Zertifizierungen sind da. Die Auslieferung der Topfsysteme beginnt im Dezember 2015. Eine ausgezeichnete Geschäftsidee. B2B NORD hat sich in einem Jahr erneut mit Peer-Arne Böttcher verabredet, um zu sehen wie es der AIRY Greentech GmbH in dem Jahr ergangen ist.