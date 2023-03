Schicker & effizienter: Der neue BMW 3er

Bad Segeberg (mp) Am 11. Februar war es endlich soweit: Der neue BMW 3er Limousine präsentierte sich erstmals den Kunden vom Autohaus Hansa Nord.



Die sechste Generation ist in den Versionen Modern Line, Sport Line und Luxury Line erhältlich, je nach Geschmack und Einsatzbereich. Acht Gänge sorgen für effizienten Fahrspaß bei wenig Verbrauch.

Gerne stehen das Team um Verkaufsleiter Matthias Linska (Foto) beratend bei der Auswahl des neuen Begleiters und bei einer Finanzierung durch die BMW Bank zur Seite. Ein Versicherungspaket in Zusammenarbeit mit der ERGO runden das Angebot ab.



Das Autohaus Hansa Nord bietet ihren Kunden als BMW Vertragswerkstatt auch nach dem Kauf einen exzellenten Service. So können die Kunden, wenn ihr Auto beispielsweise zur Inspektion dort ist, entweder im gemütlichen Wartebereich kalte und heiße Getränke genießen oder einen Leihwagen nutzen. Mechatroniker, Automobilkaufleute und Handelsfachpacker bildet das moderne Unternehmen aus.

Veröffentlicht am: 29.02.2012