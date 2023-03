Schleswig-Holstein im Stadtpark

Norderstedt (em) Trotz des herbstlichen Wetters besuchten rund 100.000 Menschen am Freitag, Samstag und Sonntag, 8. bis 10. Juni, den Schleswig-Holstein- Tag 2012. Rund 160 Vereine, Verbände und Institutionen präsentierten sich in einem bunten Rahmenprogramm aus Informationen, Mitmachaktionen und Attraktionen im Norderstedter Stadtpark.



Eröffnet wurde die Veranstaltung am Freitag vom scheidenden Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen und Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. In der Zeltstadt aus Pagoden konnten sich die Besucher auf den acht unterschiedlichen Themen-meilen, die in der reizvollen Landschaft des Stadtparks aufgebaut waren, informieren. Von Landwirtschaft, Gesundheit, Religion bis hin zu Sport – die Themenvielfalt war riesengroß, sodass die Besucher für alle Interessensbereiche den richtigen Ansprechpartner fanden.



Einer der Hauptsponsoren, ideenreich NORDERSTEDT, präsentierte sich über das gesamte Gelände verteilt in den verschiedenen Meilen. Der einheitliche, rote Teppichboden zeigte schon von Weitem die Verbundenheit der städtischen Partner. Mit dabei waren für die Stadt Norderstedt unter anderem das Jugendamt, die Integrationsbeauftragte und der Lärmaktionsplan mit Nextbike. Eigene Pagoden hatten auch die Stadtwerke, wilhelm.tel, das Kulturbüro, die Bildungswerke, das ARRIBA und die Stadtpark GmbH. Gemeinsam mit dem Partner Hamburg Airport präsentierten sich in einer Doppelpagode die EGNO, die TriBühne und der Verein Norderst edt Marketing.



Eine besonders beliebte Attraktion von ideenreich NORDERSTEDT und dem Hamburg Airport war der Kranballon in der roten Meile, der einen tollen Ausblick auf das Stadtparkgelände bot.



Neue Norderstedt-Artikel

Das rot-weiße Glücksrad zählte zu den beliebtesten auf dem Schleswig- Holstein-Tag. Schließlich gab es hier den neuen Rucksackbeutel mit der Aufschrift „Norderstedt – Eine Idee voraus “ zu erspielen. Den Rucksack und viele weitere neue Norderstedt-Artikel gibt es bei Norderstedt Marketing auch online im Shop unter www.norderstedtmarketing. de/shop. Das neue Angebot reicht vom Polo-Shirt bis hin zum Coffee-to-go Becher aus Porzellan. Für alle Artikel gilt, dass sie von besonders hochwertiger Qualität sind.



Kim Wilde rockte

Ein besonderes Highlight war am Freitag das Auftakt-Konzert der Pop-Ikone Kim Wilde, die vor etwa 6.000 Besuchern live auf der NDR und Sparkassenbühne ihre größten Hits, aber auch viele Coverversionen, mit ihrer sechsköpfigen Begleitgruppe zum Besten gab.

Veröffentlicht am: 10.01.2013