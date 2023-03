Schluss mit toten Pferden, roten Tüchern und Hamsterräder

Hamburg (em) Sechs Berater – ein Team! Statt sich lange zu plagen und im Hamsterrad zu rennen, finden Selbstständige hier nicht nur Lösungsansätze, sondern tatkräftige Hilfe. Ein Unternehmen durchläuft wie der Mensch unterschiedliche Lebensphasen. Es wird gegründet, wächst und gedeiht. Doch plötzlich sind die Kunden andere, eine Akquisestrategie muss her, Märkte verändern sich, man vergaloppiert sich oder überschreitet eine Grenze in unbekanntes Terrain.



Ziel des Berater-Teams ist es, Unternehmern den Glauben in die eigenen Fähigkeiten zurückzugeben und in Sachen Wachstum, Zeitmanagement, Sanierung, Restrukturierung oder Unternehmensnachfolge zu beraten. Das bringen die Berater mit: Viele Jahrzehnte Praxis in der freien Wirtschaft, Empathie und gesunden Menschenverstand, ein Netzwerk guter Kontakte für Unternehmer, die erfolgreich sein wollen. Alle Berater des Teams sind Mitglieder im BNI (Business Network International), einem weltweit vertretenen und erfolgreichen Empfehlungsnetzwerk. Gemäß dem Motto „Wer gibt, gewinnt“, arbeiten sie vertrauensvoll zusammen und ergänzen sich in den Kompetenzfeldern. So haben die Kunden für jede Herausforderung den passenden Spezialisten. Das Berater-Team freut sich auf spannende Projekte.

Mehr über die Berater erfahren Sie unter www.bni-berater.de.



Foto: Helfen Unternehmern in den Sattel: Christoph Rambow, Thomas Schüler, Dr. Hanns-Georg Büschelberger, Jürgen Wirobski, Renate Witt-Frey und Ludger Grevenkamp

Veröffentlicht am: 29.05.2013