Schmuggelstieg mit BID-AWARD ausgezeichnet

Norderstedt (em) Potenziale und Synergien nutzen, für einen starken und zukunftssicheren Einkaufsstandort! Dies ist das Motto eines länderübergreifenden Quartiers zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, das mit dem OXBID und dem PACT Schmuggelstieg zwar auf zwei verschiedenen Gesetzesgrundlagen basiert, jedoch das gleiche Ziel hat: die Attraktivität und Aufenthaltsqualität für Kunden, Gewerbetreibende und mögliche Investoren durch einen kooperativen Zusammenschluss steigern und nachhaltig stärken.



Für diese enge, länderübergreifende Kooperation wurde das Gemeinschaftsprojekt „OXBID“ am Ochsenzoll im Bezirk Hamburg- Nord und „PACT Schmuggelstieg“ in Norderstedt im Rahmen des 3. BID-Kongresses der IHK-Organisation am 17. und 18. November 2011 in Gießen mit dem dritten Platz beim BIDAWARD 2011 ausgezeichnet. Mit dem bundesweiten BIDAWARD ehrt die IHK-Organisation alljährlich BID-Projekte (Business Improvement District) als erfolgreiche Initiativen zur Attraktivitätssteigerung, Stärkung und Revitalisierung von Innenstädten, Stadtteilzentren, Wohnquartieren und Gewerbezentren.

Mit den Geldern aus dem OXBID und dem PACT (Abgaben der Grundstückseigentümer) werden ein Quartiersmanagement, das sich Themen wie Leerstandbekämpfung, Kommunikation, PRund Öffentlichkeitsarbeit widmet, und ein Quartiersmeister, der für die Sauberkeit im Quartier zuständig ist, finanziert.

Zudem wurden und werden investive Maßnahmen zur optischen Aufwertung und Wegeleitung im Quartier umgesetzt. Durch die freiwillige finanzielle und aktive Unterstützung der Gewerbetreibenden und der Interessengemeinschaft Ochsenzoll werden regelmäßige länderübergreifende Veranstaltungen und Aktionen realisiert.



Sowohl im PACT Schmuggelstieg als auch im OXBID fungiert als Steuerungsgremium ein Lenkungsausschuss, der aus Vertretern der Grundeigentümer, der Gewerbetreibenden, der Stadt und des Aufgabenträgers, der CIMA Beratung + Management GmbH, besteht. Im OXBID gibt es zusätzlich einen Vertreter der Handelskammer Hamburg und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.

Der erste Platz beim BID-Award 2011 ging an die Stadtentwicklungsinitiative in Saarbrücken-Burbach. Den zweiten Platz belegte das BID „Das Viertel“ in Bremen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit unserer gemeinsamen Bewerbung beim BID-Award gegen die Mitbewerber durchsetzten konnten und von der Jury mit dem 3. Platz ausgezeichnet wurden. Die Akteure werden auch weiterhin auf eine enge länderübergreifende Kooperation setzen und versuchen diese weiter auszubauen“, so Petra Wahlers, Quartiersmanagement OXBID.

Veröffentlicht am: 21.12.2011