Schnäppchen für das Büro

Hamburg (ls/sw) Auf über 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 3.000 Quadratmetern Lagerfläche bietet MCOffice in Hamburg-Harburg die größte Auswahl an gebrauchten und neuen Büromöbeln in Norddeutschland.



„Die Möbel sind überwiegend in einem 1A-Zustand. Man sieht ihnen kaum an, dass sie gebraucht sind“, erläutert Carsten Ecklebe, Geschäftsführer von MC-Office, das Geschäftsmodell.



Wichtiges Element: der Rundum-Service

So groß die Auswahl ist, so klein ist der Preis. Oftmals lassen sich beim Kauf dieser top Gebrauchtmöbel bis zu 80 Prozent zum vergleichbaren Neupreis sparen. Ein wichtiges Element bei MC-Office ist der Rundum-Service, denn die Möbel werden vom hauseigenen Team aufbereitet, geliefert und aufgebaut. Wer trotz all dieser Vorteile dennoch auf Neuware nicht verzichten möchte, erhält bei mehreren „Verkäufen direkt ab Werk“ tolle Qualität unterschiedlicher Hersteller zum günstigen Preis. Auch beim Ankauf gebrauchter Büromöbel, ganz gleich welcher Größenordnung, ist MC-Office führend in Norddeutschland.



Foto: MC-Office stattet jedes Büro individuell aus und das zu günstigen Preisen.

Veröffentlicht am: 25.06.2013