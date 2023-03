Schnelle & dauerhafte Ergebnisse mit MIHA Bodytec

Bad Segeberg (mp) Stress und Zeitnot bestimmen unseren Alltag. Viel zu kurz kommen dabei allzu oft die Gesundheit und die eigene Fitness. Im Therapeutenzentrum Bad Segeberg können Sportmuffel das jetzt mit MIHA Bodytec ändern.



Bereits 20 Minuten pro Woche wirken, wie drei intensive Trainings im Fitnessstudio. In diesen Einheiten können mit der EMS (elektrischen Muskelstimulation) gezielt Problemzonen oder Rückenschmerzen behandelt werden. Auch nach einer OP, wie beispielsweise am Knie, ist dieses Training geeignet.



„Der Vorteil: Es wird immer nur unter Aufsicht trainiert, so dass der Trainingsplan immer individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt wird“, erklärt Leiterin Jalila El Hireche. „Zum Ausprobieren kann gerne eine Probetraining vereinbart werden.“ Gerne berät das Team vom Therapeutenzentrum ausführlich über die MIHA Bodytec-Methode. Weitere Infos gibt es direkt vor Ort in der Hamburger Straße 14, 23795 Bad Segeberg oder telefonisch unter 0151 / 23 00 32 67.

Veröffentlicht am: 23.05.2012