Schöner einkaufen in der Ulzburger Straße

Norderstedt (em) Jetzt macht das Shoppen in der Ulzburger Straße noch mehr Spaß: Mit 36 Blumenkästen haben die ansässigen Geschäftsleute in der Straße farbige Akzente gesetzt. Zugleich leistet der Initiativkreis damit einen Beitrag zur Verschönerung der Stadt anlässlich der Landesgartenschau.



Susanne Schneider, Erste Vorsitzende des Vereins, und der Zweite Vorsitzende Henning Schurbohm, füllten höchstpersönlich die Blumenkästen mit Erde, bepflanzten sie mit „Fleißigen Lieschen“ und fuhren sie aus. Viele Mitglieder des Vereins haben sich bereit erklärt, die Aktion zu finanzieren, den Blumenkästen vor ihren Geschäften einen Platz zu geben und den prächtigen Anblick den gesamten Sommer über zu pflegen: A. Fitz GmbH, Änderungsschneiderei Karlinski, ean elektro-alster-nord, elektroMünster, Bäckerei/Konditorei Nitt, Buchhandlung Lesezeichen, dit un dat, EFL Fußbodendesign, Eiscafé Pinocchio, Ernst H. Eggers Immobilien und Verwaltung, Faden Froh, Markisen-Gebhardt, Subway, Sparkasse Südholstein, Sparkasse Holstein, Rosenthal Sanitärtechnik, Rode Elektronic und Wohnzauber.



Die Blumen leuchten in verschiedenen Farben, laden zum Verweilen auf der Ulzburger Straße ein und machen das Einkaufen noch angenehmer. Bereitgestellt wurden die Blumenkästen von REWEGeschäftsführer Enrique Johnsen. Das Amt für Stadtentwicklung genehmigte nicht nur die Aufstellung der Kästen, sondern lieferte auch kostenlos die Blumenerde. Die Blumen sponserte Lüdemann Pflanzen und Floristik. Susanne Schneider: „Wir freuen uns sehr, dass wir in Eigeninitiative und in Kooperation mit der Stadt einen weiteren Schritt realisieren konnten, um unsere Einkaufsmeile attraktiver zu machen.“

Veröffentlicht am: 21.06.2011