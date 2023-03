26.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Wenn der Texteinstieg für den Artikel in der Mitarbeiterzeitung schwerfällt, die richtigen Worte für die Presseinformation nicht sprudeln wollen oder die ellenlange Reportage gekürzt werden muss: Die Kunst des Schreibens und Redigierens folgt bestimmten Regeln, die man sich aneignen kann. Der Media Workshop „Schreibwerkstatt“ vermittelt, wie man Texte nach den neuesten Erkenntnissen der Leserforschung verfasst, stilsicher und leserorientiert textet und effizient redigiert. Er findet am 26. und 27. September 2016 in Hamburg statt.



Referent Peter Linden zeigt den maximal zwölf Teilnehmern, wie Wortwahl, Satzstruktur und Textaufbau den Inhalt beeinflussen. Er schärft ihren Blick für gelungene Texte, die bei Journalisten und Lesern ankommen. Das Seminar richtet sich an alle, die regelmäßig Texte schreiben oder redigieren und wissen möchten, wie Wörter wirken und man Spannung in einen Text bringt. Anhand der Analyse eigener oder fremder Texte schärfen sie den Blick für journalistische Sprache und Darstellungsformen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2292







Veröffentlicht am: 14.06.2016