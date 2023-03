Schreibwerkstatt: Mit guten Texten mehr bewirken

13.10.2015 | 09:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Es ist gar nicht so leicht, den Leser mit Flyern, Mailings, Angeboten und Anzeigen wirklich anzusprechen, die gewünschte Reaktion zu erhalten und damit letztlich mehr Kunden zu gewinnen. Um unterschiedliche Empfänger, wie Privatpersonen und Unternehmen, Empfehler und Netzwerkpartner oder Journalisten zu erreichen, bedarf es unterschiedlicher Texte.



Schärfen Sie Ihr Gefühl für Stil und Tonfall. Lernen Sie, Texte zu strukturieren und üben Sie, prägnant zu formulieren. In diesem Seminar trainieren wir mit Ihnen das Entwerfen, das Schreiben und das Überarbeiten von verkaufsfördernden Texten. Das Handwerkszeug wird Ihnen helfen, Schreibblockaden zu überwinden und einen besseren Eindruck bei dem Leser zu hinterlassen.



Inhalte:

Das eigene Anliegen und die Perspektive des Empfängers, adressatenorientierte und ansprechende Formulierungen üben, Schlagzeilen texten, werbende Texte geschickt aufbauen, Tipps zur Gestaltung, Arbeit an eigenen Textbeispielen.



Dauer: 9.30 - 17 Uhr

Kosten: 148 Euro inkl. MwSt



Wenn Sie sich rechtzeitig bei uns melden, können Sie öffentliche Zuschüsse zu allen unseren Workshops und Seminaren für Gründer und Selbstständige erhalten.

Telefon: 040 390 97 42 oder info@claudiakirsch.de







Veröffentlicht am: 29.09.2015