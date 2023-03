Schüler schnuppern Betriebsluft im Kreis Segeberg

Bad Segeberg (em/kv) Am 4. Oktober bot sich wieder die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler aus den 9. bis 12. Klassen von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien, bei spannenden Unternehmen aus der Region hinter die Kulissen zu schauen. Bei diesem Projekt können interessierte junge Leute schon einmal Betriebsluft schnuppern und sehen, bei welcher Ausbildung man an welchem Arbeitsplatz welche Aufgaben verrichten würde. Diesen interessanten Einblick ermöglicht die Berufsorientierungsveranstaltung „Backstage Jobtour“, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfand.



Das Organisatoren-Team um Markus Trettin von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) freute sich, auch in diesem Jahr wieder mit altbewährtem Konzept, aber auch etlichen Neuerungen an den Start gehen zu können. „Wir haben mit der IHK zu Lübeck und dem Hansebelt e.V. starke neue Partner bei Organisation und Finanzierung dazugewonnen. Auch spannende neue Betriebe und Berufe sind dazu gekommen“, führt Trettin aus. Wie auch in den letzten Jahren konnten die Schülerinnen und Schüler per Fragebogen ihre beruflichen Prioritäten festlegen und erfuhren dann am Veranstaltungstag, welche zwei Betriebe sie besuchen würden. Per Shuttle-Bus der Firma Autokraft ging es dann vom Treffpunkt JugendAkademie aus in die Betriebe, wo die potenziellen Azubis ein interessantes einstündiges Programm erwartete.



In der JugendAkademie gab es zudem Infostände von IHK, Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, Barmer und der Bundesagentur für Arbeit sowie erstmals Info-Material aller teilnehmenden Betriebe. So konnten die Teilnehmer sich auch über die nicht besuchten Betriebe und über die Berufsorientierung allgemein informieren.



Stetig steigendes Interesse

Das Interesse an der Veranstaltung steigt stetig, seit 2015 hat sich die Teilnehmerzahl bereits auf 140 Schüler verdoppelt. Die Teilnahme an der „Backstage Jobtour“ ist vollkommen freiwillig, weshalb Unternehmen sich jedes Jahr darüber freuen, die begeisterten jungen Menschen bei sich begrüßen zu dürfen. „Schließlich müssen sich die Betriebe heutzutage immer mehr ins Zeug legen, um ihre Ausbildungsplätze zu besetzen“, weiß Christian Reintges von der Barmer. „Für die rund 20 teilnehmenden Betriebe ist die Jobtour eine gute Möglichkeit, sich bei den Nachwuchskräften als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und erste Kontakte zu den potenziellen Praktikanten und Azubis zu knüpfen“ ergänzt Reintges.



Nicht nur die Schüler, die als Anerkennung für ihr Interesse anschließend ein Zertifikat bekommen haben, konnten bei der beliebten Veranstaltung viel Neues lernen, auch an die Eltern war gedacht. Während ihre Kinder die Betriebe besuchten, waren die Eltern eingeladen sich zwei interessante Vorträge anzuhören. Christian Reintges von der Barmer informierte über das Thema Suchtprävention. Anschließend zeigten Klaus Kunz von der Bundesagentur für Arbeit und Matthias Osbahr von Möbel Kraft mit ihrem Vortrag „Ausbildung hat Vorfahrt“ den Eltern, dass die Jugendlichen auch mit einer Ausbildung und nicht nur mit einem Studium aussichtsreiche Zukunftsperspektiven haben.



Foto: v.l.: Carsten Bruhn (Kreishandwerkerschaft Mittelholstein), Klaus Kunz (Bundesagentur für Arbeit), Maike Moser (WKS), Markus Trettin (WKS), Ulrike Stoffers (Poul-Due-Jensen-Schule), Axel Kühne in Vertretung für Marco Hoffman (Gemeinschaftsschule am Seminarweg) und Christian Reintges (Barmer).

Veröffentlicht am: 13.11.2017