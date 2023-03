Schutz vor Lichteinfall

Norderstedt (ls/ab) Geblendet von der Sonne! Gerade am Arbeitsplatz ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter und Unternehmer von der Sonne, die auf den Monitor scheint, nicht blenden lassen. Die Experten der R. Suhr Innenausstatter GmbH helfen, dieses Pro- blem durch Sicht- und Sonnenschutz zu lösen.



„In unserem vielfältigen Sortiment finden Sie Plissees und Blendschutz in verschiedenen Designs und Farben, die Sie passend zu Ihren Büroräumen auswählen können“, erklärt Anja Fürstenberg, Raumausstattermeisterin.



Die hochwertigen Produkte, die R. Suhr von namhaften Herstellern bezieht, sind langlebig und sorgen für einen angenehmen Lichteinfall. Dadurch steigt das Wohlbefinden und die Produktivität. „Unsere Systeme können je nach Belieben mit Endlosketten oder, wer es lieber moderner mag, mit Elektrobedienungen betätigt werden“, erklärt Anja Fürstenberg die Funk- tionstechnik der Systeme.

Damit der Betriebsablauf nicht unterbrochen wird, übernimmt das Fachpersonal der R. Suhr Innenausstatter GmbH die sachgemäße Montage der Sicht- und Sonnenschutzsysteme.

„Vorab erhalten Sie eine ausführliche und individuelle Beratung, bei der wir nicht nur auf Ihre Wünsche, sondern auch auf die Gegebenheiten Ihrer Büroräume eingehen. Kontaktieren Sie uns und wir vereinbaren einen für Sie passenden Termin“, so Anja Fürstenberg abschließend.



Foto: germania-kg.com

Veröffentlicht am: 11.05.2015