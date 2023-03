Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Menschen durch Sprache manipulieren lassen. Um einer sprachlichen Manipulation vorzubeugen bedarf es der Kenntnis von Manipulationstechniken. Insgesamt lassen sich sprachliche Manipulationstechniken in drei Kategorien einteilen: Scheinargumente, sprachliche Tricks und kognitive Verzerrungen. Zu jeder Kategorie gehören dutzende einzelne Techniken. Die wichtigsten davon stellt Keynote Speaker Wladislaw Jachtchenko in dem Impulsvortrag „Schwarze Rhetorik — Manipulation durch Sprache” vor und gibt gleichzeitig auch Möglichkeiten, wie man diesen Manipulationen begegnen kann.



Wladislaw Jachtchenko ist mehrfach ausgezeichneter Experte, TOP10-Speaker in Europa und gefragter Business Coach. Er hält Vorträge, trainiert und coacht seit 2007 Politiker, Führungskräfte und Mitarbeiter namhafter Unternehmen wie Allianz, BMW, Pro7, Westwing, 3M und viele andere. Er vermittelt seinen Kunden nicht nur Tools professioneller Rhetorik, sondern auch effektive Überzeugungstechniken, Methoden für erfolgreiches Verhandeln, professionelles Konfliktmanagement und natürlich Techniken für effektives Leadership.

Veröffentlicht am: 12.10.2018