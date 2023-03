Security 2016

27.09.2016 | 09:17 Uhr | Messe Essen | ,



Messe Essen (em) Die primion Technology AG präsentiert auf der Security in Essen vom 27.-30. September 2016 in Halle 3 am Stand 704 ihre neuen Soft- und Hardware-Lösungen für Zutritt, Zeit und Sicherheit.



Die neue Terminal Familie wurde nach aktuellen Erkenntnissen designt und vereint eine klare und elegante Formsprache mit leistungsstarker Benutzerfreundlichkeit. Die formschönen Terminals und Leser bilden neben der erfolgreichen prime crystal-Line bereits die zweite Design-Familie bei primion. Die Kombination aus Consumer Design Trends und klassischen Industrie-Elementen ist hochwertig und dabei gleichzeitig robust. Die Terminals und Leser können in jedem Umfeld platziert werden, vom repräsentativen Verwaltungsgebäude bis zur Industrieproduktion.



Die Multifunktionsterminals können als reine Zeiterfassungs-Terminals oder je nach Kombination zusätzlich für die Zutrittskontrolle eingesetzt werden. Einzelne Funktionen können modular ergänzt werden, z.B. durch einen biometrischen Fingerprint-Leser. Im Display können alle Elemente und Icons frei platziert und die Farbe gewählt werden. So kann der Kunde das firmeneigene Corporate Design umsetzen. Das 7“ Touch Display bietet fast alle Möglichkeiten: Von der klassischen Zeiterfassungs-App bis zur komplexen App für die Betriebsdatenerfassung oder für eine Hochsicherheitslösung mit Zutrittsanfrage durch Bildvergleich mittels Kamera oder audiovisueller Kontaktaufnahme zu einer Serviceleitstelle (z.B. für Rechenzentren) ist alles möglich.



LED-Leuchtstreifen signalisieren eindeutig die jeweilige Buchungsaktion, z.B. Kommen, Gehen, Dienstgang usw. Das neu konzipierte modulare Konzept erlaubt zügige Service- oder Wartungsleistungen ohne viel Aufwand. Das Terminal ermöglicht darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen.



Übersichtlich, intuitiv und funktionell in modernem Design präsentiert sich die neue primion-Software „prime Visit“ für die schnelle und unkomplizierte Besucherverwaltung. „prime Visit“ wurde von der belgischen primion-Tochter GET entwickelt. GET ist in Belgien und den Niederlanden Marktführer im Bereich Zeiterfassung und Personalverwaltungs-Software, wie z.B. Personaleinsatzplanung usw.



„prime Visit“ ermöglicht neben einer schnellen und flexiblen Registrierung der Besucherdaten auch die Anbindung an die Zutrittskontrolle, z.B. zur zeitlichen Vergabe von Zutrittsrechten. Es generiert Listen für große Besuchergruppen und beinhaltet eine logische Such-Funktion. „prime Visit“ zeigt übersichtlich und filterbar an, wie viele Besucher sich im Gebäude aufhalten und wie dessen Status ist: auf einen Blick ist sichtbar, welcher Besucher überfällig ist bzw. seinen Ausweis noch nicht abgegeben hat. Es verfügt über einen User-Self-Service für Besucher oder Fremdfirmen, z.B. über Outlook. Schnittstellen zu verschiedenen Geräten wie einem Check-In Kiosk, einem QR-Code Scanner oder einem Ausweis-Scanner sind implementiert.



Neu im Produktportfolio von primion ist auch der 2-Tür Controller „IDT 2x“, ein modernes High End-Steuergerät für die Zutrittskontrolle, das den Anforderungen an eine leicht skalierbare Zugangskontroll-Infrastruktur ermöglicht. Das System kann weitreichende Logik-Funktionen übernehmen und als frei programmierbare Steuereinheit eingesetzt werden. Die flexible DIN-Schienenmontagetechnik ermöglicht die optimale Integration in die genormte Elektroinstallationstechnik.







