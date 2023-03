Segeberg & Umgebung lohnt sich

Bad Segeberg (mp/em) Seit dem 1. März 2011 gibt es im Mittelzentrum Bad-Segeberg-Wahlstedt mit Markus Trettin einen zentralen Ansprechpartner für ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen.



Die Stabsstelle Wirtschaftsentwicklung kümmert sich um die Anliegen der Unternehmer und bietet ihnen Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung, jederzeit ein offenes Ohr für Pläne, Anregungen oder Probleme, Informationen zum Wirtschaftsstandort Bad Segeberg sowie Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeimmobilien. Auch gibt Markus Trettin einen Überblick über Fördermöglichkeiten, unterstützt bei Existenzgründungen sowie Betriebsübergaben und stellt Kontakte zu anderen Betrieben und Institutionen her. Verlagsleiter Sven Boysen traf Markus Trettin zum Gespräch über den Wirtschaftsstandort Bad Segeberg und Umgebung.



Wirtschaftsentwicklung in Bad Segeberg und Wahlstedt - ist das offiziell der schwerste Job der Welt, den man als Wirtschaftsentwickler antreten kann?



Sie sprechen wahrscheinlich auf die regionalen Disparitäten an, die es im Kreis Segeberg zwischen dem Südwesten und dem Nordosten gibt. Es gibt auf jeden Fall Bedarf im Bereich Wirtschaftsentwicklung und von daher ist es gut, dass sich das Mittelzentrum dazu entschlossen hat, eine solche Stelle zu schaffen. Aber ich denke nicht, dass es der schwerste Job der Welt ist. Klar, es liegt eine Menge Arbeit vor mir und es gibt sicherlich auch einige Probleme und Herausforderungen, aber die gibt es überall und sonst wäre der Job ja auch langweilig. Im Gegensatz zu meiner bisherigen Stelle im Süden Deutschlands bietet diese Region hier aber durchaus Potenzial, besonders im Hinblick auf freie Gewerbeflächen und eine gute Verkehrsanbindung, die ich im Süden nicht vorgefunden habe. Da war es noch schwieriger, die Wirtschaft zu entwickeln.



Was gibt es dort, was es woanders nicht gibt, wenn ich nicht gerade ein Geschäft für Indianer-Artikel aufmachen möchte?



In Bad Segeberg erwartet Sie ein attraktives Umfeld - besonders, wenn Sie neben Ihrer Unternehmensgründung gleichzeitig hier wohnen möchten. Wir haben in Bad Segeberg neben freien Gewerbegrundstücken mit einer hervorragenden Ausstattung und Anbindung entsprechende Wohnbauplätze in attraktiver Lage zur Verfügung. In Bad Segeberg gibt es zudem eine gute Verkehrsanbindung. Zurzeit bieten die A21 in Richtung Kiel bzw. Hamburg und die Bundesstraßen in Richtung Neumünster und Lübeck eine schnelle Anbindung an die Ostseebäder und in die neuen Bundesländer. Und dieser Faktor wird mittelfristig noch besser durch den weiteren Ausbau der A20 werden. Wir haben viele freie Gewerbeflächen in Bad Segeberg und Wahlstedt. Ich betreue in meiner Funktion als Wirtschaftsentwickler ja nicht nur Bad Segeberg, sondern auch die anderen Kommunen des Zweckverbands Mittelzentrum. Dazu gehören neben Wahlstedt auch noch Fahrenkrug und Schackendorf. Dort haben wir ebenfalls noch Potenzial an Gewerbe- und Wohnflächen. Eine Bahnverbindung nach Bad Oldesloe bzw. Neumünster ist vorhanden, genauso wie ein Stadtbussystem in Bad Segeberg und weitere Regionalbuslinien. Durch die Funktion des Mittelzentrums findet man neben dem kompletten Angebot an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auch zahlreiche Institutionen und Weiterbildungseinrichtungen aus dem Gesundheits- und Landwirtschaftsbereich. Letztlich bieten wir hier also alles, was das Unternehmer- Herz begehrt. Seit Neuestem eben auch den Service der Wirtschaftsentwicklung.



Wann muss ich als Unternehmer unbedingt nach Bad Segeberg gehen und wann muss ich nach Wahlstedt gehen? Welche Stadt hat welche Vorteile?



Wenn Sie mehr Richtung Gesundheit orientiert sind, was Ihr Gewerbe angeht, sind Sie sicherlich in Bad Segeberg besser aufgehoben, weil da der Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft schon vorzufinden ist. Durch die Segeberger Kliniken, die ein großer Arbeitgeber in Segeberg sind, haben sich bereits zahlreiche Dienstleister aus dem Gesundheitssektor angesiedelt. Auch die Umgebung mit dem Segeberger See und der attraktiven Landschaft bietet viel Potenzial für den Bereich Gesundheit und Tourismus. Wahlstedt gilt hingegen mehr als die Industriestadt. Natürlich kann man auch hier gut wohnen, aber Wahlstedt hat seine Stärke im wirtschaftlichen Bereich, besonders im Bereich Industrie. Es gibt zwei ausgewiesene Industriegebiete, die in Schleswig-Holstein ja Mangelware sind. Hier haben sich große Unternehmen wie zum Beispiel arko und Grundfos als weltweit agierender Pumpenhersteller angesiedelt. Dazu kommen weitere „Hidden Champions“, deren Namen einem auf dem ersten Blick vielleicht nichts sagen, die aber doch im Hintergrund erfolgreich agieren und Angestelltenzahlen von 200 und darüber haben. Diese Firmen sind auch untereinander gut vernetzt durch die Arbeitsgemeinschaft Industrie und Handel, die dort sehr aktiv ist.



Wir haben in Norderstedt gerade die große Diskussion zum Gewerbesteuerhebesatz, der von 390 Punkte auf 420 Punkte erhöht werden soll. Wo liegen wir in Bad Segeberg und Wahlstedt?



In Bad Segeberg liegen wir aktuell bei 350 Punkten, in Wahlsteht sind es 360 Punkte, da wurde der Hebesatz vor kurzem erst erhöht, und in den Dörfern liegt er etwas darunter: Schackendorf 320 und Fahrenkrug 290.



Thema Regionalförderung: Es gibt besondere EU-Förderung und Töpfe aus der KFW, gibt es so etwas in Bad Segeberg? Was kann mich da erwarten?



Das ist oder war ein großes Problem, das Sie da ansprechen. Weil der Kreis Segeberg, was Förderungen angeht, doch benachteiligt wurde. Zum Beispiel gab es im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ Investitionszuschüsse, von denen der Kreis Segeberg aufgrund der Fördergebietsregelung ausgenommen war. Seit dem 1. April 2011 wurden aber diese Zuschüsse generell gestoppt, sodass alle Kreise quasi wieder gleichberechtigt sind. Über die KFW gibt es weiterhin zinsgünstige Darlehen für alle Unternehmer. Andere Fördermöglichkeiten, vor allem Zuschüsse, sind im Bereich Energieeffizienz sowie Forschung und Entwicklung auch in Segeberg abrufbar.



Stand heute: Sie sind ja ganz neu in Ihrer Position: Wo sehen Sie die Leistungskraft der Wirtschaftsentwicklung in fünf Jahren zum Stand heute - was sind Ihre Ziele?



Meine Ziele als Wirtschaftsentwickler für das Mittelzentrum Bad- Segeberg-Wahlstedt sind diesen Wirtschaftsstandort sichtbar zu machen. Das Mittelzentrum Bad Segeberg- Wahlstedt existiert in den meisten Köpfen bisher nicht und wenn, dann als Zweckverband der betroffenen Kommunen, sodass die Leute hauptsächlich die Kanalsanierung damit verbinden. Ich möchte dafür sorgen, dass das Mittelzentrum Bad Segeberg-Wahlstedt in fünf Jahren in Schleswig- Holstein und Hamburg ein Begriff ist, dass man uns kennt und dass man weiß, dass man sich auch in Bad Segeberg und Wahlstedt ansiedeln kann, dass man hier die Bedingungen vorfindet, die man als Unternehmer gerne hätte: Eine gute Breitband-Infrastruktur, die gute Verkehrsinfrastruktur und natürlich dann auch Netzwerke und mich als Ansprechpartner in der Verwaltung sowie entsprechende Veranstaltungen, die das Leben als Unternehmer in Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schackendorf attraktiv machen.

Veröffentlicht am: 21.06.2011