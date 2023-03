Segeberger Mittelstand auf Bundesebene gut vertreten

Bad Segeberg (em/lmp) Auf der diesjährigen Bundesdelegiertenversammlung der Mittelstandsund Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU Deutschlands (MIT) am 11. und 12. Oktober in Braunschweig wurde Dr. Rolf Koschorrek aus Bad Bramstedt mit 83,8 Prozent zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.



Koschorrek gehört dem MIT-Kreisverband Segeberg an und ist auch stellvertretender MIT-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Segebergs Kreisvorsitzender Hans- Peter Küchenmeister gratuliert Dr. Koschorrek sehr herzlich zu seiner Wahl als stellvertretender Bundesvorsitzender der MIT-Vereinigung.



In seiner neuen Funktion wird Dr. Koschorrek die Interessen des schleswig-holsteinischen Mittelstandes auf Bundesebene noch stärker vertreten können. Bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen wird es darauf ankommen, dass das marktwirtschaftliche Profil der Union sichtbar bleibt und der in Deutschland arbeitende Mittelstand ausreichend vertreten ist. Der Segeberger Kreisverband hatte bereits etliche Anregungen in die Bundespolitik gegeben.



„Dabei geht es in erster Linie darum, sich für die Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge einzusetzen, Steuererhöhungen zu verhindern und weiter für ein einfaches und gerechtes Steuersystem zu kämpfen“, so Küchenmeister. Für Unternehmensgründer und Kleinunternehmer will die MIT die Umsatzsteuerbefreiung durch eine Erhöhung der Kleinunternehmergrenze von 17.500 auf 35.000 Euro vereinfachen.



Foto: Dr. Rolf Koschorrek aus Bad Bramstedt wurde mit 83,8 Prozent zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU Deutschlands (MIT) gewählt.



Veröffentlicht am: 02.12.2013